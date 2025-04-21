Επιτέλους… Ώρα πληρωμών για συντάξεις και επιδόματα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ώρα πληρωμών για τους συνταξιούχους: Το Πάσχα πέρασε με τους απόμαχους της εργασίας να το γιορτάζουν με ό,τι τους είχε απομείνει στην τσέπη από την τελευταία καταβολή.

Τώρα όμως πλησιάζει η ώρα που θα δουν τις συντάξεις μηνός Μαΐου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ως το τέλος της εβδομάδας θα πάρουν τα χρήματά τους στα χέρια τους και ακολουθούν οι πληρωμές επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ στους δικαιούχους.

Πρώτοι πάνε … ΑΤΜ οι συνταξιούχοι μη Μισθωτοί, αλλά και όσοι λαμβάνουν επικουρικές συντάξεις από τον ιδιωτικό τομέα. Τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το απόγευμα της ερχόμενης Πέμπτης. Οι υπόλοιποι θα μπορούν να «σηκώσουν» με κάρτα τα χρήματά τους την Παρασκευή.

Όλες οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων

Αυτά βεβαίως ισχύουν για εκείνους που διαθέτουν χρεωστικές κάρτες και έχουν πρόσβαση στα ΑΤΜ των τραπεζών. Όσοι διατηρούν τη συνήθεια να πηγαίνουν... γκισέ, αλλά και αυτοί που λαμβάνουν τις αποδοχές τους μέσω ταχυδρομείου, θα πάρουν τα χρήματά τους μία εργάσιμη μέρα αργότερα.

Συγκεκριμένα, σε... ημερομηνία «γκισέ», η αρχή γίνεται την Παρασκευή 25 Απριλίου 2025, με τις συντάξεις των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται επίσης οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχων μισθωτών & μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα).

Πληρωμές θα γίνουν και για τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Όπως προαναφέρθηκε, τα ποσά αυτά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία μέρα πριν την Πέμπτη 24 του μήνα και θα μπορούν να κάνουν ανάληψη όσοι διαθέτουν κάρτα.

Τρεις ημέρες μετά -και πάλι σε ημερομηνία «γκισέ»- και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025 καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις Μαΐου των μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Πληρωμές στις 28 Απριλίου θα γίνουν και για τους συνταξιούχους τραπεζών, όπως επίσης και για κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα εν λόγω ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα και συγκεκριμένα από το απόγευμα της Παρασκευής 25 Απριλίου, όταν και θα είναι διαθέσιμα για όσους έχουν χρεωστική κάρτα.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Απριλίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης 29 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά - αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.