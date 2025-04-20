Μεγάλη είναι η απήχηση του Youth Pass στους νέους δικαιούχους, καθώς μέχρι στιγμής 66.765 νέοι, 18 και 19 ετών, έχουν υποβάλει αίτηση για να το λάβουν. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Ενδεικτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές από αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καταλύματα, θαλάσσιες μεταφορές, ακτοπλοϊκά, ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική, κάμπινγκ, σινεμά, μουσεία και θεατρικές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι του Youth Pass ανά έτος είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτησή τους ημερολογιακού έτους έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ίδια ημερομηνία το εικοστό 20ό έτος. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 150 ευρώ κατά το έτος υποβολής της αιτήσεως και, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επιπρόσθετα 150 ευρώ κατά το επόμενο έτος. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το 2025 ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Οι νέοι, για να υποβάλλουν την αίτησή τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (E.M.Eπ.), στο emep.gov.gr.

«Απλά και εύκολα μέσω του vouchers.gov.gr, οι νέοι 18 και 19 ετών μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για το Youth Pass έως τις 15 Μαΐου. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, όλοι οι δικαιούχοι λαμβάνουν άυλη ψηφιακή κάρτα 150 ευρώ, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στους κλάδους του πολιτισμού, του τουρισμού, των μεταφορών. Να κλείσουν εισιτήρια για πλοία, να αγοράσουν βιβλία, να πάνε σε παραστάσεις, να μείνουν σε κάμπινγκ και άλλες πολλές επιλογές. Ήδη, 66. 765 νέοι έχουν κάνει την αίτησή τους. Εργαζόμαστε ώστε η οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν να είναι συνολικά μεγαλύτερη», τονίζει, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Προωθητικών Ενεργειών (Μarket place)

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, αποφάσισαν τη σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Προωθητικών Ενεργειών (Market place), στο πλαίσιο της ενίσχυσης των νέων και της στήριξης της συμμετοχής τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

Το Μητρώο δημιουργείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και αφορά επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν επιπλέον ειδικές εκπτώσεις και προνόμια στους νέους, δικαιούχους του Youth Pass. Δηλαδή, όταν ένας δικαιούχος του Youth Pass απευθύνεται σε μία επιχείρηση ενταγμένη στο Market place, θα λαμβάνει την επιπλέον έκπτωση που θα προσφέρει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι θα έχουν -μέσω της πρωτοβουλίας Youth Pass- συνολικά μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση.

To Market place αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα Μαΐου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων για το Youth Pass. Ήδη, επιχειρήσεις έχουν δείξει ενδιαφέρον ώστε να ενταχθούν στο Market place.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών. Η συμμετοχή τους στο Μητρώο προϋποθέτει την παροχή εκπτώσεων στους δικαιούχους του Youth Pass για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η ψηφιακή κάρτα τους, ανεξάρτητα εάν οι αγορές ή οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με χρήση της κάρτας ή με άλλο τρόπο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα και ευκολίες στους νέους, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πρόγραμμα Youth Pass, απολαμβάνοντας περισσότερες εμπειρίες, μετακινήσεις και πολιτιστικές δράσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η συμμετοχή των επιχειρήσεων ενισχύει την εξωστρέφεια και την κοινωνική παρουσία τους, ενώ συμβάλλει ενεργά στην υποστήριξη της νέας γενιάς.

«Σε συνεργασία με τα συναρμόδια για το Πρόγραμμα, υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, προχωρούμε στη σύσταση ενός market place, ενός μητρώου, δηλαδή, επιχειρήσεων προωθητικών ενεργειών. Τί θα προσφέρει στους νέους; Για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η ψηφιακή τους κάρτα θα λαμβάνουν μία επιπλέον έκπτωση από αυτές τις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται συνολικά η τελική οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν μέσω της πρωτοβουλίας Youth Pass», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Παπαστεργίου.

Η πλατφόρμα άνοιξε την 1η Απριλίου και θα παραμείνει ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους έως και τις 15 Μαΐου.

