Τάσος Πανούσης (doValue): Δάνεια περίπου 40 δισ. ευρώ έχουν ρυθμιστεί τα τελευταία πέντε χρόνια από τους servicers

Δάνεια περίπου 40 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 800.000 δανειολήπτες έχουν ρυθμιστεί τα τελευταία πέντε χρόνια από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers), σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της doValue Τάσος Πανούσης μιλώντας στο 5ο συνέδριο NPL Greece. Οι servicers στην Ελλάδα διαχειρίζονται δάνεια που ξεπερνούν τα 90 δισ. ευρώ και τα οποία αντιστοιχούν σε περισσότερους από 2,4 εκατομμύρια οφειλέτες.

Μέσα στο 2024 εκτιμάται ότι θα έχουμε ρυθμίσεις της τάξεως άνω των 5 δισ. ευρώ εκτίμησε ο κ. Πανούσης επισημαίνοντας ότι από τις συνολικές ανακτήσεις των ΕΔΑΔΠ το 80% προέρχεται από ρυθμίσεις και συναινετικές λύσεις και μόνο ένα 20% αφορά ανακτήσεις από πλειστηριασμούς.

«Βασικός στόχος μας είναι και παραμένει να προχωράμε σε βιώσιμες ρυθμίσεις. Μόνο με βιώσιμες λύσεις θα εξομαλυνθεί το πρόβλημα και για τη χώρα και για την οικονομία και κυρίως για τους δανειολήπτες. Και μόνο με βιώσιμες λύσεις μπορεί να επανέλθει η οικονομική κανονικότητα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα στόχο. Αποτελεί κοινή πρακτική και διέπει όλη τη λειτουργία μας. Μια ρύθμιση την οποία μπορεί να εξυπηρετεί ο οφειλέτης, αποκαθιστά μια υγιή σχέση και δημιουργεί μια σταθερή ροή εσόδων. Αντίθετα, η αναγκαστική εκτέλεση είναι χρονοβόρα και έχει υψηλά κόστη και δεν είναι επωφελής για κανέναν σε σχέση με τη ρύθμιση», είπε ο κ.Πανούσης.

Είναι ενδεικτικό ότι σε κάθε ένα (1) πλειστηριασμό που διενεργείται, αντιστοιχούν τουλάχιστον είκοσι (20) επιτυχημένες ρυθμίσεις οφειλών. Υπενθυμίζεται ότι το 2023, το 83% των δανείων που ρυθμίσθηκαν περιλάμβαναν διαγραφή οφειλής, πρόσθεσε.

Ο κρίσιμος ρόλος της επικαιροποίησης των στοιχείων

«Για να επιτευχθεί και να προχωρήσει μια ρύθμιση, απαιτείται η συνεργασία του δανειολήπτη. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά κρίσιμη η συμμετοχή του σε όποια συζήτηση διακανονισμού. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η επικοινωνία με τους δανειολήπτες δυσχεραίνεται εάν σκεφτούμε ότι μόλις το 50% αυτών έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στη βάση μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να προχωρήσουν ρυθμίσεις στο 50% των δανειοληπτών που εμπεριέχονται στα χαρτοφυλάκιά μας, για τον λόγο ότι λόγω έλλειψης στοιχείων παραμένουν «άγνωστοι». Απαιτείται λοιπόν να κατανοήσουν οι δανειολήπτες τη σημασία επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους», είπε ο κ. Πανούσης.

Πρόσθεσε επίσης: «Χρειαζόμαστε και τη βοήθεια της Πολιτείας και γι' αυτό στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια. Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε τα μέτρα της Πολιτείας με τις δικές μας προσπάθειες για την ενίσχυση της διαφάνειας και της πληρέστερης ενημέρωσης των δανειοληπτών. Άλλωστε έχουμε τον ίδιο στόχο, την επίλυση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους με τρόπο βιώσιμο και επωφελή τόσο για τους οφειλέτες όσο και για τους επενδυτές και την οικονομία.

Προς την κατεύθυνση αυτή, συνεργαζόμαστε στενά με την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς και έχουμε θέσει σε λειτουργία σειρά εργαλείων που απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες οφειλετών, οι οποίοι επιδιώκουν την ρύθμιση των οφειλών τους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εφαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων ενημέρωσης (πλατφόρμες) που δημιούργησαν και λειτουργούν οι servicers, παρέχοντας προσωποποιημένη και αναλυτική ενημέρωση προς τους οφειλέτες».

Επιπλέον, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού, είπε ο κ. Πανούσης, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση, τη διαφάνεια και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους οφειλέτες.

«Επιδιώκουμε την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών μας υποδομών, με τη χρήση της τεχνολογίας (ΑΙ), που θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε την επικοινωνία και διάδραση με τους ενδιαφερόμενους και με την εφαρμογή κάθε νέου μοντέλου που υιοθετούμε, να βελτιώνουμε τη λειτουργία μας προς όφελος τόσο των συναλλασσόμενων όσο και των εργαζομένων μας, να γινόμαστε πιο παραγωγικοί και πιο αποτελεσματικοί.

Οι συναλλαγές αναμένεται να συνεχισθούν δυναμικά και το 2024. Εκτιμώνται σε 13-14 δισ. συνολικά, εκ των οποίων τα 10 δισ. αφορούν συναλλαγές στην πρωτογενή και 3-4 δισ. συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά.

Όσον αφορά ειδικότερα στη doValue Greece, θεωρούμε ότι το 2024, με τις επενδύσεις που έχουμε προγραμματίσει σε νέες ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και την διεύρυνση των εργασιών μας και σε άλλους χρηματοοικονομικούς τομείς, θα καταφέρουμε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής».

