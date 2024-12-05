Επιπλέον ποσοστό στην Ολυμπία Οδό απέκτησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το δικαίωμά της για από κοινού με τους άλλους μετόχους εξαγορά του ποσοστού 17% που διέθετε η Hochtief στην εταιρεία παραχώρησης (Ολυμπία Οδός) και στην εταιρεία λειτουργίας (Ολυμπία Οδός Λειτουργία) του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Πύργου άσκησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σε συνέχεια της εξαγοράς, το ποσοστό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον αυτοκινητόδρομο διαμορφώνεται σε 20,48% (από 17% πριν τη συναλλαγή), ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική παρουσία του Ομίλου σε έργα παραχωρήσεων και υποδομών.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ολυμπία Οδός αναφέρει:

Οι εταιρείες VINCI Concessions, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άσκησαν τα δικαιώματά τους για την κοινή εξαγορά του ποσοστού 17% των μετοχών που κατείχε η Hochtief στην εταιρεία παραχώρησης (Ολυμπία Οδός) και στην εταιρεία λειτουργίας (Ολυμπία Οδός Λειτουργία) του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών-Πύργου. Η ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς επιτρέπει στους εταίρους να αποκτήσουν από κοινού το 100% της Ολυμπίας Οδού και της Ολυμπίας Οδού Λειτουργία, με την ακόλουθη κατανομή μετοχικού κεφαλαίου:

- VINCI Concessions 36,03% (παλαιότερα 29,9%)

- ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις 23,01% (παλαιότερα 19,1%)

- ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις 20,48% (παλαιότερα 17%)

- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 20,48% (παλαιότερα 17%)

Η κοινή αυτή εξαγορά επιτρέπει τη συνέχιση της ενίσχυσης της επιτυχούς εταιρικής σχέσης των τεσσάρων εταιρειών. Οι εταίροι, που συνεργάζονται στενά από το 2008, παρέδωσαν από κοινού το 2017 τον ανακαινισμένο και επεκτεταμένο αυτοκινητόδρομο «Ολυμπία Οδός» ο οποίος πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές υποδομών. Από την παράδοσή της στην κυκλοφορία, η Ολυμπία Οδός έχει καταστήσει τους χρόνους ταξιδιού μεταξύ της Πάτρας και της Αθήνας πιο αξιόπιστους και έχει βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, μειώνοντας τα τροχαία ατυχήματα κατά 96% στο τμήμα Κορίνθου-Πατρών. Σήμερα, η Ολυμπία Οδός αποτελεί έναν από τους πιο πολυσύχναστους και στρατηγικής σημασίας αυτοκινητοδρόμους της χώρας, με 56,3 εκατ. συναλλαγές το 2023 (+8,6% σε σχέση με το 2022).

Οι εταιρείες VINCI Concessions, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσουν την αγαστή συνεργασία τους για την ενίσχυση της κινητικότητας, θέτοντας τρεις προτεραιότητες και συγκεκριμένα την ενσωμάτωση του νέου τμήματος μέχρι τον Πύργο το 2025, την επιτάχυνση της περιβαλλοντικής μετάβασης και τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.”

