Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ήρε την απαίτηση πληρωμής για το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Gazprombank, αμβλύνοντας τις ανησυχίες ότι οι αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην τράπεζα θα οδηγούσαν σε πρόωρη διακοπή των προμηθειών.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν είναι απολύτως σαφές πώς θα γίνουν οι πληρωμές μετά τη δημοσίευση των τροποποιήσεων στο διάταγμα την Πέμπτη. Οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι εργάζονται για τρόπους επίλυσης του ζητήματος.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg, οι αγοραστές, μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπεται πλέον να πληρώνουν χρησιμοποιώντας άλλες τράπεζες, χωρίς όμως να αναφέρει μέσω ποιων τραπεζών.

Στον απόηχο της είδησης, άμεσα οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου μειώθηκαν έως και 1,2%.

Η Ευρώπη έχει διαφοροποιήσει το δίκτυο των προμηθευτών της από τότε που η ενεργειακή κρίση έπληξε την οικονομία της το 2022, αλλά η αγορά παραμένει εύθραυστη σε ξαφνικές διαταραχές. Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 40% από την αρχή του έτους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.