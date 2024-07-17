Μητσοτάκης στον ΣΚΑΪ: Τι είπε για ακρίβεια, ΦΠΑ, μισθούς και συντάξεις

Της Πηνελόπης Γκάλιου



Στη ρότα της στήριξης των πολιτών και της ανακούφισής τους από τα ανακύπτοντα προβλήματα επιμένει η κυβέρνηση με στοχευμένες παρεμβάσεις, επικυρώνοντας τις προθέσεις και την πολιτική της να θέτει ως προτεραιότητα την καθημερινότητα.

Νέα επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος, στοχευμένες παρεμβάσεις για την ακρίβεια, συνέχιση της οικονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του εισοδήματος, ήταν ορισμένα μόνο από τα ζητήματα καθημερινότητας στα οποία έβαλε “τσεκ” ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και τη Σία Κοσιώνη, προκαλώντας όμως την αντίδραση της αντιπολίτευσης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τη “γραμμή” των κυβερνητικών πρωτοβουλιών που θα δώσουν ανάσες στα νοικοκυριά έδωσε ο πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει δίμηνο τέλος στα κέρδη των εταιριών ενέργειας, προκειμένου να επιδοτηθούν οι οι λογαριασμοί ρεύματος τον Αύγουστο. Εχοντας ζυγίσει όλα τα δεδομένα στον τομέα της ενέργειας και των τιμών της χονδρικής τιμής του ρεύματος, που τραβούν την ανιούσα σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη μέχρι την Ουγγαρία, και μετά τη σύσκεψη που προηγήθηκε χθες το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει για δύο μήνες ένα έκτακτο τέλος στους παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να ανακουφιστούν οι πολίτες τον Αύγουστο. Πρόκειται για μία έκτακτη φορολογική παρέμβαση. “Να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα αυτά για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τον μήνα Αύγουστο. Διότι αυτή τη στιγμή, με την πορεία των τιμών, πράγματι οι πολίτες τον Αύγουστο θα έβλεπαν μία απότομη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος” είπε ο πρωθυπουργός, ενώ η εξειδίκευση της εξαγγελίας αναμένεται σήμερα το πρωί από τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Σε σχέση με τον πληθωρισμό επισήμανε πως είναι ένα «ευρωπαϊκό πρόβλημα», ενώ τόνισε ότι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα έχει μειωμένα μεγέθη. «Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να πέσουν 10% οι τιμές κάτω σε μία ημέρα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός και για την πορεία του πληθωρισμού και κατ' επέκταση και της ακριβεια, η οποία παραμένει στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο πληθωρισμός θα πέσει κι άλλο, και παρά το ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά παγκόσμιο και πολυπαραμετρικό, διαφαίνεται πια σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού και είναι μια πρώτη θετική ένδειξη η αποκλιμάκωση τιμών. «Ο πληθωρισμός εκτιμώ ότι θα πέσει κι άλλο. Και όσο πέφτει ο πληθωρισμός κι άλλο, σε κάποια προϊόντα -όχι σε όλα προφανώς- θα αρχίσουμε να βλέπουμε και αποκλιμάκωση των τιμών», υπογράμμισε ενώ τόνισε πως τα ζητήματα των καρτέλ ελέγχονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού την οποία ενισχύει η κυβέρνηση με 50 ακόμη στελέχη. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, επικαλούμενος το παράδειγμα της Ισπανίας, το οποίο έχει ότι έχει προσωρινό όφελος μόνο και στη συνέχεια οι τιμές τείνουν να επιστρέψουν εκεί που ήταν πριν και το όφελος τελικά το καρπώνεται η όλη εφοδιαστική αλυσίδα. “Δεν θα το κάνουμε” είπε, αντιλαμβανόμενος ότι αυτό ακούγεται , δυσάρεστο, “πλην όμως δεν μπορώ να υιοθετήσω ένα μέτρο το οποίο είμαι βέβαιος ότι και θα είναι αναποτελεσματικό και θα στερήσει τελικά χρήματα από τον Προϋπολογισμό” τόνισε και επανέλαβε την στόχευση της κυβέρνησης, που είναι η απάντηση στην ακρίβεια να δοθεί μέσω της στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. “Τα έσοδα είναι το εισόδημα, ο μισθός ο οποίος κάθε μήνα μπαίνει στο νοικοκυριό. Όσο αυξάνονται οι πραγματικοί μισθοί, τόσο βελτιώνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Όσο μειώνονται οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές, τόσο αυξάνεται το πραγματικό εισόδημα. Η πολιτική μας εξ αρχής, κεντρικός στόχος της πολιτικής μας, ήταν η σημαντική αύξηση των μισθών. Ήδη βλέπουμε τέτοιες ενδείξεις, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 28% -θέλω να το θυμίσω-, από τότε που ήρθαμε στα πράγματα” σημείωσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υπό το πρίσμα της ακρίβειας ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κάνοντας λόγο για “ένα ζήτημα το οποίο με απασχολεί πολύ”. Άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει παρέμβαση εφόσον χρειαστεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε πάντως να καλλιεργήσει ένα κλίμα παροχολογίας ενόψει της ΔΕΘ, επιμένοντας να προβάλλει τη συνετή διαχείριση που πάντα έχει ως προτεραιότητα τη δημοσιονομική πειθαρχία και σταθερότητα της χώρας. “Νομίζω ότι μάλλον θα απογοητεύσω αυτούς οι οποίοι περιμένουν ότι σήμερα υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να έρθουμε με ένα γενναιόδωρο πακέτο, ως πρώιμος Αϊ Βασίλης να μοιράσει χρήματα που το κράτος δεν διαθέτει” είπε. Υπενθύμισε όμως, την κυβερνητική δέσμευση να στηριχτούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι στο τέλος του χρόνου, να μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές απο το 2025.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ΣΥΡΙΖΑ: Μεγαλοστομίες Μητσοτάκη

Οι εξαγγελίες και το πλάνο που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκάλεσαν την αντίδραση και την αμφισβήτηση του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος σε ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε λόγο για “ μεγαλοστομίες, οι οποίες όμως απλώς υποκρύπτουν τη διάθεσή του να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα των πολιτών”. “Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά, αυτό που όλοι γνωρίζουν: Η απόστασή του από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών ολοένα και μεγαλώνει, η πολιτική της κυβέρνησής του δεν φέρνει τίποτα καλό για την κοινωνική πλειοψηφία” κατέληγε η ανακοίνωση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει “φύλλο συκής για την κυβέρνηση”

Για έλλειψη σχεδίου κατηγόρησε την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του πως “ο κ. Μητσοτάκης ομολόγησε την κυβερνητική αβελτηρία και την έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για τη χώρα ψελλίζοντας την ύπαρξη «ουρανοκατέβατων» κερδών των παρόχων ενέργειας, την ανάγκη ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και μια μισή αλήθεια ότι στην Ισπανία υπήρξε όφελος στις τιμές από τη μείωση του ΦΠΑ. Δεν υπάρχει, όμως, φύλλο συκής για την Κυβέρνηση των διευθετήσεων και των χαμένων ευκαιριών”.

ΚΚΕ: Να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης

“Η συνέντευξη του πρωθυπουργού ήταν μια ακόμη μονότονη και προκλητική επανάληψη του γνωστού αφηγήματος περί «στρεβλώσεων στην αγορά» προκειμένου να δικαιολογήσει τις εκρηκτικές αυξήσεις στο ρεύμα, τα τρόφιμα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τα αλλά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης” σχολίασε το ΚΚΕ επί της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.