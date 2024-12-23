Σήμερα, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί η πρώτη δόση για το επίδομα θέρμανσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι πιστώσεις θα γίνονται σταδιακά από το απόγευμα και το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με πρόσθετες προσαυξήσεις ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Σε περιοχές με ακραία καιρικά φαινόμενα ή ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, το επίδομα μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Σημειώνεται πως το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οποιεσδήποτε οφειλές προς το Δημόσιο.

Μετά την καταβολή των προκαταβολών, τα υπόλοιπα χρήματα θα καταβληθούν την άνοιξη (έως τις 30 Μάιου 2025) και αφού μελετηθούν και οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ποσοστό προκαταβολής:

Περυσινοί δικαιούχοι: 60%

Νέοι δικαιούχοι: 50% (όχι κάτω από 80 €)

Επίδομα θέρμανσης (στο κέντρο της Αθήνας – Οικογένεια με δύο παιδιά)

Πετρέλαιο: 180,6 €

Ρεύμα: 228,8 €

Φυσικό αέριο: 195,6 €

