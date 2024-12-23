Τράπεζα της Ελλάδας: Η μείωση του ΦΠΑ δεν θα έφτανε στον καταναλωτή

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Παρότι ο πληθωρισμός δείχνει να έχει τεθεί υπό έλεγχο, η συζήτηση για την ανάγκη μείωσης ή όχι του ΦΠΑ παραμένει, δεδομένου ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται έστω κι αν πλέον ο ρυθμός είναι ….υποφερτός.



Στο διάλογο μέχρι τώρα οι φωνές – της αντιπολίτευσης – που υποστηρίζουν το μέτρο χρησιμοποιούσαν τα παραδείγματα της Ισπανίας πρωτίστως και δευτερευόντως της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ιταλίας που προχώρησαν σε (προσωρινές) μειώσεις του ΦΠΑ για να στηρίξουν τις θέσεις τους.



Η Τράπεζα της Ελλάδας όμως έρχεται να «ταράξει» τα νερά καθώς στην ενδιάμεση έκθεση της για την Νομισματική Πολιτική μελετά την επίπτωση που θα είχε ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ στην Ελληνική αγορά.



Οι οικονομολόγοι της Κεντρικής Τράπεζας παίρνουν ως υπόθεση την οριζόντια γενική μείωση του ΦΠΑ κατά 1 μονάδα στο 23% για ένα διάστημα 2 ετών.

Όπως σημειώνει η έκθεση και φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, μετά το 2ο τρίμηνο και έως το 5ο τρίμηνο υπάρχει μια μικρή μείωση του πληθωρισμού η οποία χαρακτηρίζεται ως ΜΗ στατιστικά σημαντική. Από το 5ο τρίμηνο έως και το 8ο αυτή η μικρή επίπτωση περιορίζεται ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με την έκθεση «δεν θα πρέπει να αναμένεται η μετακύλιση της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ στις τιμές λιανικής και δεν αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία».

Η κεντρική Τράπεζα δεν μένει εκεί και απαντά και στο γιατί η μείωση του ΦΠΑ δεν θα επιφέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

Η απάντηση βρίσκεται στη δομή της Ελληνικής αγοράς στην οποία επικρατούν συνθήκες μονοπωλίου ή ολιγοπωλίων.

Και σε τέτοια περιβάλλονται όπως επισημαίνεται, οι παραγωγοί αναπτύσσουν στρατηγικές τιμολόγησης που οδηγούν σε ατελή μετακύλιση των όποιων φορολογικών ελαφρύνσεων και λοιπών μειώσεων του κόστους.



Το αποτέλεσμα της «πειραματικής μέτρησης» της ΤτΕ αποτελεί αέρα στα πανιά της κυβέρνησης η οποία είχε σαν βασικό της επιχείρημα ότι μια μείωση δεν θα φτάσει ποτέ στον καταναλωτή γιατί θα χαθεί στις…τσέπες των μεσαζόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι’ αυτό και στον 2ο γύρο φοροελαφρύνσεων που σχεδιάζει έως το τέλος της θητείας της κεντρική θέση έχει η μείωση των άμεσων φόρων και κυρίως των συντελεστών της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος.



Στον αντίποδα όμως, η Κεντρική Τράπεζα κάνει λόγο για μονοπώλια και ολιγοπώλια για την «άνθηση» των οποίων δεν μπορεί να μην ευθύνονται οι κυβερνήσεις.

Γι’αυτό και ζητά λήψη μέτρων ενίσχυσης των ελέγχων και του ανταγωνισμού. Αυτά σε συνδυασμό με την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ευεργετικά ώστε μια μείωση συντελεστών ΦΠΑ να μην χαθεί στο…δρόμο για τον τελικό καταναλωτή.

Πηγή: skai.gr

