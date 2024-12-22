Γερμανία: «Μαύρο» το 2025 για τους επιχειρηματίες

Πόσο αισιόδοξοι για το μέλλον είναι οι ίδιοι οι «πρωταγωνιστές» της γερμανικής οικονομίας; Παραδοσιακά ο Δείκτης Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης, που επιμελείται το Οικονομικό Ινστιτούτο IfO του Μονάχου, θεωρείται «βαρόμετρο» για το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία. Στη σχετική έρευνα συμμετέχουν 9.000 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.



Για τον μήνα Δεκέμβριο τα νέα είναι δυσάρεστα και μάλιστα ελαφρώς πιο δυσάρεστα του αναμενόμενου: ο δείκτης υποχωρεί στις 84,7 μονάδες, ενώ οι αναλυτές είχαν προβλέψει μία υποχώρηση στις 85,5 μονάδες. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης από τον Μάιο του 2020, δηλαδή από την εποχή που άρχισαν να γίνονται ορατές οι οδυνηρές συνέπειες της πανδημίας στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.



Στο ίδιο μήκος κύματος ο δείκτης Datev για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις εμφανίζει για τον Νοέμβριο μείωση τζίρου κατά 4,7% σε σύγκριση με τον μήνα Οκτώβριο. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν μέχρι 49 εργαζόμενους)

Εγχώρια αδυναμία και έξωθεν πιέσεις

«Η αδυναμία της γερμανικής οικονομίας γίνεται χρόνια» επισημαίνει ο επικεφαλής του IfO και καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου Κλέμενς Φουστ. Όπως αναφέρει στο τηλεοπτικό δίκτυο N-TV «έχουμε πραγματικά ένα δομικό πρόβλημα στη οικονομία και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κάναμε κάτι για να το αντιμετωπίσουμε». Κατά την άποψή του είναι απαραίτητη μία διαφορετική πολιτική «που θα εστιάζει στην ανάπτυξη, σε διαφορετική περίπτωση ο κατήφορος θα συνεχιστεί». Μεταξύ άλλων ο Γερμανός οικονομολόγος προτείνει μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και περιστολή της γραφειοκρατίας, που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



Αυτό που επίσης ανησυχεί τον καθηγητή Φουστ είναι πως, παρότι η διεθνής οικονομία διανύει μία φάση σχετικής σταθερότητας, οι εξαγωγείς στη Γερμανία δεν φαίνεται να επωφελούνται από αυτό. Όπως είχε ανακοινώσει μάλιστα προ ημερών η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, τα τελευταία στοιχεία για τον Οκτώβριο δείχνουν ότι οι εξαγωγές όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά και συρρικνώθηκαν κατά 2,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται δε για τη μεγαλύτερη μείωση που καταγράφεται εντός του 2024. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η μείωση κατά 14% των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, που θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά για τις γερμανικές εξαγωγές.

Έρχονται νέες απολύσεις;

Αρνητικούς δείκτες εμφανίζει από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα και το Βαρόμετρο για την Απασχόληση, που επιμελείται το Ινστιτούτο IfO για την οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Τον Δεκέμβριο ο δείκτης υποχώρησε στις 92,4 μονάδες, έναντι 93,3 τον Νοέμβριο. «Όλο και λιγότερες επιχειρήσεις κάνουν προσλήψεις, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που προαναγγέλλουν μείωση των θέσεων εργασίας» λέει στην Handelsblatt ο αναλυτής του IfO Κλάους Βολράμπε.

