Όμιλος Πλαστικά Θράκης: Αύξηση πωλήσεων το εννεάμηνο του 2024

Σε 282,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο του 2024 έναντι 269,8 εκατ. ευρώ το περυσινό εννεάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 4,6%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση τζίρου οφείλεται στην αύξηση των πωληθέντων όγκων κατά 7,6% και συγκεκριμένα αύξηση 2% στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων και 16% στον κλάδο της συσκευασίας.

Κατά το εννεάμηνο του 2024, η λειτουργική κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε 36 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 2,7% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2023, όπου το EBITDA είχε ανέλθει σε 37 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, άν και ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τους πωληθέντες όγκους, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερα μερίδια αγοράς σε μία αδύναμη αγορά, η πίεση για μειώσεις στις μέσες τιμές πώλησης, ειδικότερα στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων, δεν συμβαδίζει με την αύξηση των α' υλών και του κόστους ενέργειας, με συνέπεια τη μικρή υστέρηση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Σε απόλυτα νούμερα, ωστόσο, ο Όμιλος παραμένει σημαντικά κερδοφόρος και ισχυρός, αποκτώντας όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στις χώρες δραστηριοποίησης, ενώ υπάρχει η πεποίθηση ότι η σχετική υστέρηση δύναται να περιοριστεί τους επόμενους μήνες του έτους.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, το σημαντικά χαμηλό επίπεδο καθαρού δανεισμού καταδεικνύει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, την ποιότητα του πελατειακού χαρτοφυλακίου του, τη δυνατότητά του να επενδύει και να διανέμει μερίσματα, διατηρώντας χαμηλά τον καθαρό δανεισμό του. Συγκεκριμένα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 25,6 εκατ. ευρώ, παραμένοντας, ουσιαστικά, αμετάβλητος συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες του έτους, παρά τις υψηλότερες πωλήσεις και την εποχικότητα, που αυξάνουν τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Παράλληλα, όπως ήδη αναφέρθηκε, συνεχίζεται ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ύψους 30 εκατ. ευρώ σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στους δυο κλάδους δραστηριότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2024, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό).

Για το 2024, γίνεται η εκτίμηση ότι η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (EBITDA), σε απόλυτα μεγέθη, θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα ως τάξη μεγέθους, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα των βασικών παραγόντων, όπως έχουν περιγραφεί εκτενώς ανωτέρω, εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η υστέρηση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας του εννεαμήνου, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, δύναται να περιοριστεί. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσει τις ενέργειες που απαιτούνται, για να μην αποκλίνει από τον σχεδιασμό της. Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος παραμένει χρηματοοικονομικά ισχυρός και σε θέση αφενός να αντιμετωπίσει τις οποιεσδήποτε δυσχερείς συνθήκες στην αγορά, με τη δυνατόν μικρότερη επίδραση, αφετέρου να υλοποιήσει τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό του, με στόχο την ανάπτυξή του, ενώ η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη αναφορικά με την πορεία του Ομίλου τους επόμενους μήνες και συνολικά για το επόμενο έτος, αποτέλεσμα των ενεργειών και των επενδύσεων που υλοποιούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

