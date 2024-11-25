UniCredit: Πρόταση εξαγοράς της ιταλικής ανταγωνίστριας τράπεζας Banco BPM έναντι 10 δισ. ευρώ

Η ιταλική τράπεζα UniCredit έκανε πρόταση εξαγοράς τη Δευτέρα της εγχώριας ανταγωνίστριάς της Banco BPM έναντι περίπου 10 δισ. ευρώ, σε μια κίνηση που ανέφερε ότι είναι ξεχωριστή από την επιδίωξή της να αποκτήσει τη γερμανική τράπεζα Commerzbank.

Η συμφωνία, εάν ολοκληρωθεί, θα συγχωνεύσει δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας. Η UniCredit ανέφερε σε ανακοίνωσή της νωρίς τη Δευτέρα ότι προσφέρει 6,657 ευρώ για κάθε μετοχή - ένα μικρό premium σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής που ήταν στα 6,644 ευρώ.

Η UniCredit ανέφερε ότι η εξαγορά θα επιτρέψει στην τράπεζα να «ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της ως κορυφαίος πανευρωπαϊκός τραπεζικός όμιλος».

Η είδηση της Δευτέρας έρχεται σε συνέχεια ενός καταιγισμού ανακοινώσεων συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα αυτό το καλοκαίρι.

Τον Σεπτέμβριο, η UniCredit αύξησε το ποσοστό της στη γερμανική τράπεζα Commerzbank σε περίπου 21% και υπέβαλε αίτημα για αύξηση της συμμετοχής της σε έως και 29,9%. Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, η ιταλική τράπεζα είχε αποκτήσει μερίδιο 9% στην Commerzbank, με το ήμισυ της συμμετοχής αυτής να έχει αποκτηθεί από τη γερμανική κυβέρνηση.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη «ευλογήσει» την πιθανή συγχώνευση, με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να έχει δηλώσει στοστα τέλη Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Reuters ότι «οι εχθρικές επιθέσεις, οι εχθρικές εξαγορές δεν είναι καλό πράγμα για τις τράπεζες».

