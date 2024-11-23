ΥΠΕΝ: Άμεσα αποτελέσματα για τους καταναλωτές με την παρέμβαση στο κόστος του ρεύματος

Άμεσα αποτελέσματα για τους καταναλωτές με τις ελάχιστες δυνατές παρενέργειες στην αγορά και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η φόρμουλα που επιδιώκει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παρέμβαση στις αρχές Δεκεμβρίου που αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών από υπερβολικές αυξήσεις στο ρεύμα τον επόμενο μήνα.

Πηγές του ΥΠΕΝ ανέφεραν χθες μετά τη σύσκεψη με εκπροσώπους τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το είδος των παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν ότι η ΕΕ κατανοεί τα ελληνικά επιχειρήματα. Όπως επίσης κατανοεί ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει τις μόνιμες αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς ρεύματος που μελετά η Επιτροπή αλλά πρέπει να δράσει άμεσα για την προστασία των καταναλωτών. Κάτι για το οποίο έχει δεσμευτεί όχι μόνο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της παρέμβασης θα είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα και όχι κανονιστικά μέτρα καθώς, όπως αναφέρουν, η επιβολή πλαφόν στις τιμές πώλησης της ενέργειας στο Χρηματιστήριο απαιτεί αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που δεν φαίνονται εφικτές αυτή τη στιγμή.

Ως προς το ύψος της παρέμβασης, αυτό θα εξαρτηθεί από τα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές για τον Δεκέμβριο και το κατά πόσο θα απορροφήσουν τις αυξήσεις στη χονδρική.

Μέχρι στιγμής η μέση τιμή του Νοεμβρίου στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώνεται στα 139,99 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 90,06 ευρώ τον Οκτώβριο, δηλαδή 55% υψηλότερη.

Η βάση των επιχειρημάτων με τα οποία προσέρχεται η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζεται στο ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν ευθύνεται για τις υψηλές τιμές ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη αλλά αντιθέτως στηρίζει τα συστήματα των γειτονικών χωρών με εξαγωγές. Παρόλα αυτά υφίσταται τις αρνητικές επιπτώσεις των υψηλών τιμών.

Ειδικότερα, τονίζονται στη διαπραγμάτευση τρία σημεία:

- Πρώτον, ότι το παραγωγικό δυναμικό της Ελλάδας υπερκαλύπτει τις εγχώριες ανάγκες, άρα δεν αυξάνει τη ζήτηση από τις γειτονικές χώρες. Αντίθετα το ελληνικό σύστημα είναι έντονα εξαγωγικό τις τελευταίες ημέρες καλύπτοντας ανάγκες της περιοχής.

- Δεύτερον, ότι μεγάλο τμήμα του δυναμικού (μονάδες φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικά, αργότερα μπαταρίες) είναι ευέλικτο, δηλαδή στηρίζει τη λειτουργία των ενεργειακών συστημάτων στις σημερινές συνθήκες υψηλής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών.

- Τρίτον ότι η χώρα μας διαθέτει υψηλό δυναμικό διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες. Σε αντίθεση με χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όπου οι διασυνδέσεις είναι αδύναμες και αυτό αποτελεί βασική αιτία του διχασμού της ευρωπαϊκής αγοράς ρεύματος με υψηλές τιμές στα Βαλκάνια και χαμηλές στο Βορρά και τη Δύση.

