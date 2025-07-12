Επανασχεδιασμός του Συνηγόρου του Καταναλωτή: Μελέτη έως το τέλος του έτους για την στρατηγική κατεύθυνση

Στη διενέργεια μελέτης προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης για τη διαμόρφωση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή που προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία από το 2026.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Δράση: Στήριξη του Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή 2021-2025», και ειδικότερα στον 'Αξονα Προτεραιότητας 6.1 «Διοικητική Υποστήριξη», υλοποιείται το έργο με τίτλο «Διενέργεια Μελέτης Στρατηγικής Κατεύθυνσης και Θεσμικού Ανασχεδιασμού του Ρόλου του Συνηγόρου του Καταναλωτή», με Κωδικό ΟΠΣ 5226475.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, θα διενεργηθεί μελέτη και θα εκπονηθεί πρόταση η οποία θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου στρατηγικής κατεύθυνσης για τον εκσυγχρονισμό του Συνήγορου του Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του καταναλωτή, τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς και τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του θεσμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες εποπτείας της αγοράς και προστασίας καταναλωτών, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Η μελέτη θα λάβει υπόψη, θα αναλύσει και θα αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση, θα εντοπίσει προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης και θα περιλαμβάνει προτάσεις πολιτικής, διοικητικής ή οργανωτικής φύσης που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν έναν πιο ενεργό και λειτουργικό θεσμό.

Ημερομηνία λήξης της πράξης είναι το τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Ανάπτυξης, η νέα ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Όπως έχει σημειώσει σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η κυβέρνηση ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό, όπως οι περιπτώσεις της Σουηδίας, της Δανίας και της Ιταλίας, αλλά και δικές μας, όπως είναι η ΑΑΔΕ.

Σε μία ενιαία αρχή, όπως εξήγησε, θα ενωθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων, ξεκαθαρίζοντας ποιος κάνει τι, πέρα από τον πολιτικό κύκλο με θητεία 5 ετών, διοικητή και τρεις υποδιοικητές ενσωματώνοντας τις αρμόδιες διευθύνσεις της γενικής γραμματείας Εμπορίου, τη ΔΙΜΕΑ και τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Επιδιώκοντας απλοποίηση των διαδικασιών, ενίσχυση των ελέγχων και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη η νέα Αρχή θα έχει ελεγκτικές, κυρωτικές και συμφιλιωτικές αρμοδιότητες και οι πολίτες θα ξέρουν πού και σε ποιον να απευθυνθούν.

Οι αρμοδιότητες της νέας αρχής θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων, διενέργεια ελέγχων και επιβολή κυρώσεων, διαμόρφωση πολιτικών και εισηγήσεων προς την πολιτεία και, γενικότερα, στήριξη των καταναλωτών και της ενίσχυσης της σχετικής κουλτούρας στην κοινωνία.

Η δε χρηματοδότηση του φορέα θα προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ευρωπαϊκά προγράμματα, παράβολα, ενώ θα προβλέπεται και ποσοστό εσόδων από τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται.

Σημειώνεται, όπως έχει διευκρινίσει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ότι «η νέα Αρχή δεν συγχέεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία παραμένει υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των καρτέλ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

