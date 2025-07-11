Μια μεγάλη νίκη πέτυχε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς, όπως αναφέρει το Politico, η ΕΕ υπαναχώρησε από τον φόρο στις λεγόμενες Big Tech, δηλαδή τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Apple, η Alphabet (Google) και η Meta.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε τα σχέδιά της για την επιβολή φόρου στις ψηφιακές εταιρείες, ενώ η ΕΕ και οι ΗΠΑ βρίσκονται στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για μια εμπορική συμφωνία, σύμφωνα με έγγραφο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή και περιήλθε σε γνώση του Politico. Βάσει του εγγράφου, οι Βρυξέλλες αφαίρεσαν την επιλογή του ψηφιακού φόρου από τον —υποτίθεται άσχετο— κατάλογο προτεινόμενων φόρων για την προσέλκυση εσόδων κατά τη διάρκεια του επόμενου επταετούς χρηματοδοτικού προγράμματος δαπανών για την έρευνα και την καινοτομία.

Λίγες μέρες πριν την παρουσίαση του ευρωπαϊκού σχεδίου προϋπολογισμού, κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ βρίσκονται σε κρίσιμης σημασίας συζητήσεις για να αποφασίσουν ποιοι φόροι θα συμπεριληφθούν στην πρόταση της Επιτροπής, η οποία θα δημοσιευτεί την Τετάρτη, για τον προϋπολογισμό του 2028.

Ευρωπαϊκός στόχος ήταν ένα σύστημα φορολόγησης των ψηφιακών κολοσσών, που θα επέτρεπε στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φορολογούν τα κέρδη που παράγονται στην επικράτειά τους ακόμη κι αν οι εταιρίες δεν έχουν φυσικό χώρο εργασίας στη συγκεκριμένη χώρα.

Η απόφαση κατά της επιβολής ψηφιακού φόρου αποτελεί στροφή 180 μοιρών για την ΕΕ, η οποία μόλις τον Μάιο είχε προτείνει τη φορολόγηση των τεχνολογικών κολοσσών ως τρόπο αποπληρωμής του χρέους της Ένωσης. Η ιδέα αναφέρθηκε σε έγγραφο σχετικά με τον επόμενο προϋπολογισμό που συζητήθηκε από τους 27 επιτρόπους της ΕΕ.

Η στροφή 180 μοιρών θα μπορούσε να είναι μια στρατηγική κίνηση από την ΕΕ, η οποία αναζητά απεγνωσμένα ευνοϊκούς όρους στο εμπόριο με τις ΗΠΑ.

Οι λομπίστες της τεχνολογίας ήθελαν εδώ και καιρό η Ουάσινγκτον να αντιδράσει δυναμικά στην Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DMA) της ΕΕ, μια δέσμη αντιμονοπωλιακών κανόνων που οι λομπίστες υποστηρίζουν ότι στοχεύει άδικα τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Πηγή: skai.gr

