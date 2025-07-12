Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο των απειλών Τραμπ για επιβολή επιπρόσθετων δασμών στις εισαγωγές από τον Καναδά.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 279,13 μονάδων (–0,63%), στις 44.371,51 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 45,14 μονάδων (–0,22%), στις 20.585,53 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 20,71 μονάδων (–0,33%), στις 6.259,75 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

