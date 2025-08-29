Παρατείνεται έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της παρέμβασης Π3-73-1.1 «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» – Δράση 2: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων»του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027).

Η απόφαση (αρ. πρωτ. 230742/29-08-2025) ελήφθη έπειτα από συνεργασία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 169.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της αποδοτικότητας στη χρήση του νερού στη γεωργία, μέσω έργων ταμίευσης, εκσυγχρονισμού αρδευτικών δικτύων και συστημάτων εξοικονόμησης πόρων.

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Δ/νση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Περιφέρειες (Αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτούνται έργα τα οποία αφορούν:

- Εκσυγχρονισμό υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών.

- Ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

- Έργα ταμίευσης νερού και συνοδά αρδευτικά δίκτυα.

- Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση.

- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβείας.

- Χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

- Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις αγροτικές περιοχές όλης της Χώρας.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης πράξης ορίζεται το ποσό των 5.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ως μέγιστος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης πράξης ορίζεται το ποσό των 105.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονταιαποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ),συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 6ΘΜΜ4653ΠΓ-Ε22) έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr), καθώς και στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) και του ΣΣ ΚΑΠ (www.agrotikianaptixi.gr).



Πηγή: skai.gr

