Αύξηση 3% παρουσίασε ο τζίρος του λιανικού εμπορίου τον Ιούνιο  

Ανεβασμένος ήταν ο τζίρος αλλά και ο όγκος του λιανικού εμπορίου τον Ιούνιο, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση 3% σε σύγκριση με τον δείκτη του αντίστοιχου μήνα του 2024, ενώ σε σχέση με τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7,1%.

Το ίδιο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) αυξήθηκε κατά 1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, ενώ σε σχέση με τον Μάιο κατέγραψε αύξηση 6,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, τον Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Αντίστοιχα, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, του Ιουνίου εμφάνισε αύξηση 2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου.



