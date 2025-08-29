Λογαριασμός
Αύξηση 3% παρουσίασε ο τζίρος του λιανικού εμπορίου τον Ιούνιο  

Σε σχέση με τον Μάιο, ο τζίρος του λιανεμπορίου αυξήθηκε κατά 7,1% - Ο όγκος αυξήθηκε κατά 1,8% σε ετήσια και κατά 6,2% σε μηνιαία βάση

Λιανικό εμπόριο

Ανεβασμένος ήταν ο τζίρος αλλά και ο όγκος του λιανικού εμπορίου τον Ιούνιο, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών παρουσίασε αύξηση 3% σε σύγκριση με τον δείκτη του αντίστοιχου μήνα του 2024, ενώ σε σχέση με τον Μάιο σημείωσε αύξηση 7,1%.

Το ίδιο διάστημα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) αυξήθηκε κατά 1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, ενώ σε σχέση με τον Μάιο κατέγραψε αύξηση 6,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, τον Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Αντίστοιχα, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, του Ιουνίου εμφάνισε αύξηση 2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου.
 

