Σε ισχύ είναι σήμερα Δευτέρα (30/12) και αύριο Τρίτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12), το εορταστικό ωράριο, ώστε οι καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους για τις γιορτές.

Σημειώνεται ότι τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν από τις 8 το πρωί ως τις 20:00 την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ σήμερα ως τις 21:00.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το εορταστικό ωράριο για τις ημέρες που έχουν απομείνει, διαμορφώνεται ως εξής:

Το ωράριο στην Αθήνα

Δευτέρα 30/12/24: 09:00-21:00

Τρίτη (Παραμονή Πρωτοχρονιάς) 31/12/24: 09:00-18:00

Τετάρτη (Πρωτοχρονιά) 1/1/25: Αργία

Πέμπτη 2/1/25: Κλειστά

Το ωράριο στον Πειραιά

Δευτέρα 30/12/24: 09:00-21:00

Τρίτη 31/12/24: 09:00-18:00

Τετάρτη (Πρωτοχρονιά) 1/1/25: Κλειστά

Πέμπτη 2/1/25: Κλειστά

Με αφορμή την ανακοίνωση του εορταστικού ωραρίου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε όλη τη χώρα, σε κάθε πόλη μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μια οργανωμένη, σοβαρή και ενόψει των εορτών στολισμένη εμπορική αγορά, η οποία περιμένει τους καταναλωτές για να γιορτάσουν μαζί. Ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα της εορταστικής περιόδου θα είναι θετικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τόσο το έχουν ανάγκη και με υγεία και λιγότερα προβλήματα θα υποδεχθούν το νέο έτος. Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά».

