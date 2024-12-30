Λήγει αύριο, Τρίτη 31 Δεκεμβρίου, η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2025, και όπως έχει αναφέρει επανειλημμένα με σχετικές ανακοινώσεις το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φέτος δεν πρόκειται να δοθεί καμιά παράταση.

Εδώ και αρκετούς μήνες ισχύει το νέο σύστημα κλιμακωτών προστίμων που μειώνει την επιβάρυνση για όσους πληρώνουν εκπρόθεσμα τα τέλη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι πέρυσι τα τέλη διπλασιάζονταν από την πρώτη μέρα εκπρόθεσμης καταβολής τους, με το νέο σύστημα:

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου 2025 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας θα διπλασιάζονται.

Υπενθυμίζεται, επίσης, πως από φέτος παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας για τα οχήματα.

Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2025 και η δήλωση αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2024 για να ισχύσει.

