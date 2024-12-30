Σειρά πιστοποιήσεων ISO κατέχει η Alpha Bank, με πιο πρόσφατα επιτεύγματα τις πιστοποιήσεις που απέσπασε τους τελευταίους μήνες για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001 και για τη διαχείριση ενέργειας κατά ISO 50001, οι οποίες προστίθενται στις πιστοποιήσεις της διαχείρισης περιβάλλοντος και αξιολόγησης περιβαλλοντικής επίδοσης που τηρεί η Τράπεζα.

Ειδικότερα, η πιστοποίηση ISO 45001 επιβεβαιώνει τις βέλτιστες πρακτικές που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Alpha Bank, ώστε να ελέγχονται αποτελεσματικά οι κίνδυνοι στο εργασιακό περιβάλλον

και να αναγνωρίζονται ευκαιρίες βελτίωσης. Επίσης, στον τομέα της διαχείρισης περιβάλλοντος η Τράπεζα κατέχει ISO 14001, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή της με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς επίσης και ISO 14064 για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης, γεγονός που επιβεβαιώνει τον συστηματικό τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

της λειτουργίας της και την ουσιαστική συμβολή της στην υποστήριξη μίας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Συμπληρωματικά, τον Μάιο του 2024, η Alpha Bank έλαβε την πιστοποίηση ISO

50001 για τη διαχείριση ενέργειας που εστιάζει στην προέλευση και χρήση της ενέργειας, καθώς και στις ενέργειες της Τράπεζας για ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης.

«Μία από τις βασικές προτεραιότητές μας είναι η δέσμευση να προσφέρουμε στους συναδέλφους μας έναν χώρο εργασίας μέσα στον οποίο θα είναι υγιείς και ασφαλείς, αλλά και θα αισθάνονται σίγουροι ότι εργάζονται σε έναν οργανισμό που ελέγχει και μειώνει συνεχώς το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Η αφοσίωσή μας στην εφαρμογή διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία αναγνωρίζεται από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς που μας πιστοποιούν κατά ISO, γεγονός που μας κάνει να ξεχωρίζουμε ως προς το πλήθος και τη διατήρηση αυτών των πιστοποιήσεων», δήλωσε η Ράνια Σταθοπούλου, Workplace Services Director της Alpha Bank.

Η επίτευξη των πιστοποιήσεων αυτών συμβάλλει στη συστηματική παρακολούθηση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας, ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, και παράλληλα βοηθά στην ενδυνάμωση της κουλτούρας ευημερίας των Εργαζομένων της.

