Κατά την περίοδο από 30 Δεκεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 44.282.726,19 ευρώ σε 47.926 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 30 Δεκεμβρίου καταβληθούν 3.700.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2025, ν. 4778/21.

• Στις 3 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 316.000 ευρώ σε 420 δικαιούχους για καταβολή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

• Στις 3 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 11.000.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.766.726,19 ευρώ σε 1.426 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 8.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 10.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 8.000.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1.500.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.



