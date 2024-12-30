Κατά την περίοδο από 30 Δεκεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 44.282.726,19 ευρώ σε 47.926 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
• Στις 30 Δεκεμβρίου καταβληθούν 3.700.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2025, ν. 4778/21.
• Στις 3 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 316.000 ευρώ σε 420 δικαιούχους για καταβολή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
• Στις 3 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 11.000.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
• Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.766.726,19 ευρώ σε 1.426 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 8.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 10.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 8.000.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 1.500.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
