Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης και εντός Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη δόση με το 60% της επιδότησης

Έως τις 6 Δεκεμβρίου μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την καταβολή επιδόματος θέρμανσης.

Το myΘέρμανση απευθύνεται σε όσους καταναλώνουν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια χορήγησης με βάση την απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/123647/6827/12.11.2024 (ΦΕΚ Β' 6249).

Στην πλατφόρμα υπάρχουν δύο εφαρμογές.

Στην πρώτη, με τίτλο «Υποβολή Αίτησης», οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση, για να ενταχθούν στο Μητρώο δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στη δεύτερη, με τίτλο «Τα Παραστατικά μου», καταχωρούνται οι αποδείξεις αγοράς ειδών καυσίμων εκτός του πετρελαίου εσωτερικής κάυσης θέρμασνης και της ηλεκτρικής ενέργειας όπου η διασταύρωση πραγματοποιείται αυτόματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.