Την πριμοδότηση με έως και 20% υψηλότερου επιδόματος θέρμανσης όσων επιλέξουν φέτος να ζεσταθούν με ηλεκτρικό ρεύμα προκρίνει η κυβέρνηση σε μια σαφέστατη προσπάθεια να «σπρώξει» περισσότερα νοικοκυριά σε φιλικότερες προς το περιβάλλον λύσεις θέρμανσης. Υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας έχουν οριστικοποιήσει την σχετική υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

-Η απόφαση εκδίδεται τις επόμενες ημέρες

-Τον Νοέμβριο αρχίζουν οι αιτήσεις

-Τον Δεκέμβριο γίνονται οι πρώτες πληρωμές



Σύμφωνα με πληροφορίες οι φετινές αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης θα περιλαμβάνουν:

-Αύξηση του μέγιστου επιδόματος από τα 1000€ στα 1200€

-Το επίδομα για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι υψηλότερο κατά 20% σε σχέση με το επίδομα για τη χρήση πετρελαίου ή άλλων πηγών

-Αυξημένο θα είναι το επίδομα και για τις περιοχές με πολύ κρύο , χωρίς όμως να ξεπερνά τα 1200€.

-Καταβολή σε 2 δόσεις. Η πρώτη το Δεκέμβριο σε ποσοστό 60% της συνολικής δικαιούμενης επιδότησης. Θα υπολογιστεί όμως με βάση τις βαθμοημέρες κρύου (την παραδοχή δηλαδή για το πόσο κρύο κάνει σε μια περιοχή) του περσινού έτους. Η 2η δόση θα έρθει τον Απρίλιο και θα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της φετινής χειμερινής περιόδου.



Υπολογίζεται ότι περίπου 800.000 νοικοκυριά θα μοιραστούν φέτος 260εκατ€ επιδοτήσεων.



Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια πάντως δεν αλλάζουν:

-16.000€ για τον άγαμο

-24.000€ για τον έγγαμο με αύξηση του κατά 5.000€ για κάθε παιδί.

-Για μονογονεϊκή οικογένεια – χωρίς την προσαύξηση τέκνου – το όριο τίθεται στις 29.000€ με προσαύξηση 5.000€/τέκνο



Το όριο ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά:



-Τις 200.000€ για τον άγαμο

-Τις 240.000€ για τα ζευγάρια (γάμος, σύμφωνο συμβίωσης)

-Προβλέπεται προσαύξηση 40.000€ για κάθε παιδί.

-Χωρίς αλλαγή μένει και ο «κόφτης» για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000€



Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα ανοίξει τον Νοέμβριο και η αίτηση χορήγησης επιδόματος πρέπει κατά περίπτωση να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- ΑΦΜ και Ονοματεπώνυμο

- Αριθμό εξαρτώμενων τέκνων

- Ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία

- Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικία,

- Ταχυδρομική διεύθυνση

- Ένδειξη αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη όπως και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

- Τετραγωνικά μέτρα

- Είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας,

- Στοιχεία Επικοινωνίας

- Η αναγραφή του IBAN του δικαιούχου είναι εκ των ων ουκ άνευ



Για τα καύσιμα πλην του πετρελαίου θέρμανσης χρειάζεται επιπλέον ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η επωνυμία της επιχείρησης - πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας.



