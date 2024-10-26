Ενέργεια: Μειωμένες οι τιμές σε ρεύμα και πετρέλαιο θέρμανσης τον Νοέμβριο

Μείωση των τιμολογίων του ρεύματος αναμένεται τον Νοέμβριο, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, σε συνέχεια της αποκλιμάκωσης των τιμών στο Χρηματιστήριο ενέργειας ενώ 16 % φθηνότερη σε σχέση με πέρυσι ήταν η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης η οποία κινήθηκε στο περιθώριο των προβλέψεων της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά το ρεύμα, η μέση τιμή χονδρικής διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 112 το Σεπτέμβριο, 129 τον Αύγουστο και 135 τον Ιούλιο.

Οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τις χρεώσεις για τα "πράσινα" τιμολόγια Νοεμβρίου έως την ερχόμενη Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου, οι οποίες αναμένεται να αντανακλούν την αποκλιμάκωση των τιμών χονδρικής. Η εξέλιξη των τιμών ακολουθεί μέχρι στιγμής την αναμενόμενη πορεία συγκράτησης τις περιόδους που η ζήτηση είναι σχετικά χαμηλή λόγω καιρικών συνθηκών (άνοιξη και φθινόπωρο) και την ανοδική πορεία όταν ανεβαίνει η ζήτηση (καλοκαίρι και χειμώνα). Στις περιόδους αυξημένης ζήτησης, όταν οι ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκούν για την κάλυψη του φορτίου, οι τιμές ορίζονται από τις ακριβότερες θερμικές μονάδες με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου όρου. Αντίθετα σε περιόδους χαμηλής ζήτησης όταν μεγάλο μέρος του φορτίου καλύπτεται από ΑΠΕ οι τιμές υποχωρούν.

Είναι ενδεικτικό ότι τα τρία πρώτα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου (όταν η ζήτηση είναι ακόμα χαμηλότερη από τις καθημερινές) η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκε κάτω από τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα και έπεσε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στα 44 ευρώ ενώ για 18 ώρες συνολικά η τιμή του ρεύματος κινήθηκε κοντά στο μηδέν. Πηγές της αγοράς ανέφεραν σχετικά ότι με την πάροδο του χρόνου και την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό ισοζύγιο το φαινόμενο των πολύ χαμηλών ή και μηδενικών τιμών στη διάρκεια του 24ώρου θα επεκτείνεται, δημιουργώντας σε ορισμένες περιπτώσεις και ζητήματα βιωσιμότητας για τους παραγωγούς που δεν έχουν εξασφαλίσει τη διάθεση της ενέργειας που παράγουν με κάποιας μορφής συμβόλαια. Πίεση των τιμών της ενέργειας προς τα κάτω αναμένεται - σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις που θα πρέπει βέβαια να επιβεβαιωθούν - και από τον πολλαπλασιασμό, διεθνώς, του δυναμικού παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης οι πρώτες μετρήσεις του παρατηρητηρίου τιμών έδειξαν ότι η μέση τιμή στην Αττική διαμορφώθηκε κατά την έναρξη της διάθεσης του καυσίμου στο 1,165 ευρώ το λίτρο (από 1,4 ευρώ πέρυσι) και πανελλαδικά στο 1,194 ευρώ (από 1,425 ευρώ πέρυσι).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

