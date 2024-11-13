Η Κύπρος εξετάζει νέο γύρο αδειοδότησης για υπεράκτια κοιτάσματα φυσικού αερίου - Στην αγορά γύρω στο 2027

Η Κύπρος εξετάζει το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου αδειοδότησης για υπεράκτιες έρευνες φυσικού αερίου, καθώς η ζήτηση παραμένει ισχυρή παρά τις παγκόσμιες προσπάθειες απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα, δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Γιώργος Παπαναστασίου.

Όπως σημειώνει το διεθνές πρακτορείο, η Κύπρος έχει κάνει λόγο για αρκετές ανακαλύψεις από το 2011 που περιέχουν περίπου 15-16 τρισ. κυβικά πόδια (tcf) ανεκμετάλλευτου φυσικού αερίου - το ισοδύναμο σχεδόν της μισής ετήσιας παραγωγής των ΗΠΑ, του μεγαλύτερου παραγωγού στον κόσμο.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον διεθνών εταιρειών εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τις προμήθειες από τη Ρωσία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 και σχετικά με το μέλλον των νέων έργων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης του πιθανού ενδιαφέροντος», δήλωσε στο Reuters ο κ. Παπαναστασίου όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο νέου γύρου αδειδοτήσεων. «Όταν δούμε κάποιο ενδιαφέρον, μπορεί πράγματι να αποφασίσουμε να προχωρήσουμε σε νέο γύρο αδειοδότησης».

Έχουν σημειωθεί σημαντικές ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο την τελευταία δεκαετία, κυρίως στα ανοικτά του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Η Κύπρος διαθέτει 13 υπεράκτια μπλοκ, 10 από τα οποία είναι υπό αδειοδότηση σε μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένων των Eni, Exxon Mobil, Chevron και TotalEnergies.

Τα μπλοκ που εξετάζονται θα μπορούσαν να είναι είτε αυτά που δεν έχουν αδειοδοτηθεί, είτε στα οποία οι φορείς εκμετάλλευσης μπορεί να επιθυμούν να ακυρώσουν την άδειά τους, δήλωσε ο κ. Παπαναστασίου, χωρίς να προσφέρει λεπτομέρειες.

«Αν δούμε ενδείξεις ότι κάποια από αυτά τα οικόπεδα μπορεί να απελευθερωθούν, μπορεί να αποφασίσουμε να προχωρήσουμε σε νέο γύρο αδειοδότησης», σημείωσε.

Ο κ. Παπαναστασίου, ο οποίος εργάστηκε για 40 χρόνια σε μεγάλους ενεργειακούς ομίλους πριν διοριστεί υπουργός Ενέργειας το 2022, βρέθηκε πρόσφατα στο Άμπου Ντάμπι, όπου είχε επαφές με ανώτερους αξιωματούχους του κολοσσού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Abu Dhabi National Oil Co.

Οι δυνατότητες της περιοχής συνεχίζουν να προκαλούν ενδιαφέρον, πρόσθεσε ο υπουργός. «Πρέπει να αναπτύξουμε αυτόν τον πλούτο ... και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε», τόνισε.

Η Κύπρος έχει ως στόχο να παράγει το 33% της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030, από 19% που είναι σήμερα. Όμως, παρά τη σχεδόν σε ετήσια διάρκεια ηλιοφάνεια, η έλλειψη αποθήκευσης ενέργειας και το παλαιό δίκτυο έχουν περιορίσει την παραγωγή από ΑΕΠ, ιδίως όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια.

Τις επόμενες εβδομάδες, οι αρχές θα ξεκινήσουν διαγωνισμούς για εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας που θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, είπε ο υπουργός. «Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό να πετύχουμε αυτούς τους στόχους». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το φυσικό αέριο είναι ελκυστικό. «Το φυσικό αέριο έχει ακόμα μερικές δεκαετίες χρήσης σε αυτό το (ενεργειακό) μείγμα».

Ο Παπαναστασίου είπε ότι αναμένει ότι ένα κοίτασμα φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκε το 2022 από την ιταλική Eni και τη γαλλική TotalEnergies θα είναι το πρώτο που θα εισέλθει στην παραγωγή, γύρω στο 2027, ενώ ένα άλλο που θα λειτουργεί από τη μεγάλη αμερικανική εταιρεία Chevron πιο κοντά στο 2029 ή το 2030.

Πηγή: skai.gr

