Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι προχώρησε η ELPEN, διευρύνοντας τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό σε μια από τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές υγειονομικής περίθαλψης.

Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα της εταιρείας, που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά της Μέσης Ανατολής και υλοποιείται στη βάση της διαχρονικής δέσμευσής της στον τομέα της εξωστρέφειας.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, εστιάζοντας αρχικά στις έξι χώρες του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), η ELPEN έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με τις σημαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες χώρες με αντικείμενο την κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων ξεκινώντας από τον Καρδιολογικό και Αναπνευστικό τομέα. Με τη διατήρηση των συνεργασιών που έχει εδώ και χρόνια στην περιοχή αυτή και τη δημιουργία νέων συμπράξεων, η ELPEN επιδιώκει την προώθηση και την κυκλοφορία των φαρμάκων της στις περιοχές αυτές, υπηρετώντας το όραμά της για προσφορά καινοτόμων θεραπειών στους ασθενείς που τις έχουν ανάγκη.

Η εξωστρέφεια αποτελεί σημαντικό στοιχείο της φιλοσοφίας της ELPEN. Οι εξαγωγικές της δραστηριότητες ξεκινούν από τη δεκαετία του 1990, ενώ από το 2012 διαθέτει την ELPEN Pharma GmbH, θυγατρική εταιρεία στη Γερμανία, χώρα στην οποία γνωρίζει εδώ και χρόνια σημαντική καταξίωση για την ποιότητα και την αξιοπιστία των φαρμάκων που φέρουν την υπογραφή της. Σήμερα, τα προϊόντα της ELPEN εξάγονται σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι τα τελευταία δύο χρόνια η εταιρεία έχει πετύχει αύξηση 200% στις πωλήσεις που προέρχονται από αγορές εκτός Ελλάδας.

Αναφερόμενος στην ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας της ELPEN στα ΗΑΕ, ο κ.Λευτέρης Τρύφων, Chief Operating Officer της ELPEN τόνισε «Τα τελευταία χρόνια στην ELPEN επιχειρούμε ένα μεγάλο άλμα στις διεθνείς αγορές. Αξιοποιώντας τα καινοτόμα μας προϊόντα, την ποιοτική παραγωγή μας, αλλά και την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει, έχουμε καταφέρει μια σημαντική αύξηση των εξαγωγών μας. Με μια ξεκάθαρη χαρτογράφηση της αγοράς του φαρμάκου, προσεγγίζουμε στοχευμένα περιοχές και συνεργάτες, λανσάροντας κάθε χρόνο έναν μεγάλο αριθμό νέων προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, με την ίδρυση της θυγατρικής μας στο Ντουμπάι, ανοίγουμε τον δρόμο για τις αγορές της Μέσης Ανατολής. Οι βασικοί λόγοι που επιλέξαμε το συγκεκριμένό region είναι: i) η δυναμική της αγοράς μέσω του αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής, ii) η προτίμηση επιστημόνων υγείας και ασθενών στα Ευρωπαικά προιόντα, αλλά και iii) το σταθερό πλαίσιο τιμολόγησης και αποζημίωσης των προϊόντων. Ήδη τα πρώτα δείγματα είναι θετικά και στοχεύουμε το όνομα και τα προϊόντα της ΕLPEN να μπουν δυναμικά στην αγορά.

