Ενεργειακή κρίση: «Πάγωμα» σταθερών τιμολογίων ρεύματος, επιδοτήσεις και πλαφόν στα υγρά καύσιμα

Κρατικές επιδοτήσεις, πλαφόν και αυτοσυγκράτηση της αγοράς οδηγούν μέχρι στιγμής σε απορρόφηση σημαντικού τμήματος της επιβάρυνσης των καταναλωτών από την ενεργειακή κρίση, που έχει οδηγήσει σε αύξηση των διεθνών τιμών του αργού, των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου.

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τα στοιχεία για τα "πράσινα" τιμολόγια του Απριλίου δείχνουν μέση αύξηση της τάξης του 17 % σε σχέση με το Μάρτιο, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, για δύο λόγους: Πρώτον, για 1,6-1,7 εκατ. καταναλωτές που έχουν συμβληθεί σε σταθερά (μπλε) τιμολόγια δεν υπάρχει καμμία αύξηση. Και δεύτερον, οι προμηθευτές που εκπροσωπούν τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών με προεξάρχουσα τη ΔΕΗ που έχει μερίδιο άνω του 60 % στη χαμηλή τάση, προχώρησαν σε μονοψήφιες αυξήσεις, 6 - 7 % στα "πράσινα" τιμολόγια.

Σε απόλυτες τιμές, τα "πράσινα" τιμολόγια διαμορφώνονται τον Απρίλιο από 14 έως 25 σεντς ανά κιλοβατώρα, ενώ τα μπλε (σταθερά) τον ίδιο μήνα ξεκινούν από 11 σεντς ανά κιλοβατώρα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής η πλειονότητα των προμηθευτών - παρά τις εκτιμήσεις για αυξήσεις - κράτησαν σταθερές τις τιμές. Έτσι, οι καταναλωτές που ανησυχούν για περαιτέρω ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να "κλειδώσουν" τα τιμολόγια τους για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Το σύνολο των τιμολογίων που διατίθενται στην αγορά είναι ανηρτημένα στην σχετική ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής, energycost.gr.

Στο πετρέλαιο κίνησης η ελάφρυνση που τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη Τετάρτη, 1η Απριλίου είναι 20 λεπτά ανά λίτρο. Η διαφορά αποτυπώνεται σταδιακά στις τιμές λιανικής καθώς τα πρατήρια εφοδιάζονται με τις νέες τιμές.

Τη Μ.Δευτέρα σύμφωνα με τον προγραμματισμό ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το fuel pass, ύψους 50 ευρώ (60 στα νησιά) για τα αυτοκίνητα και 30 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες (35 ευρώ στα νησιά). Τα κριτήρια ( φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών,με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο) καλύπτουν το 75 % των οδηγών.

Το fuel pass δίνεται σε όλους τους δικαιούχους με ΙΧ αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με κινητήρες ντήζελ θα έχουν διπλή ενίσχυση, δηλαδή την επιδότηση 20 λεπτών στο ντήζελ και το fuel pass. Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τη μέση κατανάλωση καυσίμων ανά την Ελλάδα. (το λίτρα το μήνα), τα 50 ευρώ του fuel pass αντιστοιχούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτά το λίτρο.

Κρίσιμη παράμετρος για τη μεταφορά των επιδοτήσεων στην αντλία είναι το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, ύψους 5 λεπτών ανά λίτρο στη χονδρική και 12 λεπτών στη λιανική που ανακοινώθηκε στις αρχές Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

