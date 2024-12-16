Ενδυναμώνει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή η ΙΚΤΙΝΟΣ

Ενδυναμώνει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ, οι εξαγωγές της οποίας στην περιοχή ανήλθαν στο εννεάμηνο στα 4 εκατ. ευρώ, ποσοστό 18% επί του συνόλου, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Μάλιστα, το 2024 αναμένεται να κλείσει με αύξηση των εξαγωγών κατά 12% στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, τα μάρμαρα της Ικτίνος έχουν ήδη σημαντική παρουσία στη Μέση Ανατολή, καθώς το λευκό μάρμαρο Θάσου έχει -μεταξύ άλλων- χρησιμοποιηθεί στο Μεγάλο Τζαμί της Μέκκας και στη Μεδίνα στη Σαουδική Αραβία, το μάρμαρο Θάσου κοσμεί το «Dubai Mall» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το μάρμαρο Νέστου το επιχειρηματικό μέγαρο «ICD Brookfield Place» και το υπουργείο Εσωτερικών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ το μάρμαρο «Χρυσή Αράχνη» έχει αξιοποιηθεί στο «Emirates Palace» στο Αμπού Ντάμπι.

Πρόσφατα, η εταιρεία συμμετείχε στην «Big 5 Global», την κορυφαία έκθεση για τον κλάδο των κατασκευών και των υλικών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.500 εκθετών, εκ των οποίων οι 50 ήταν ελληνικές εταιρείες. Στο περίπτερο της Ικτίνος παρουσιάστηκε το σύνολο των μαρμάρων που εξάγει η εταιρεία από τα λατομεία της, από τα οποία σημαντικό ενδιαφέρον υπήρξε και για τα δύο νέα είδη μαρμάρου της εταιρείας, το «Erato White» και το «Leva Grey».

Τα στελέχη της εταιρείας υποδέχθηκαν περισσότερους από 150 επισκέπτες της έκθεσης από 16 διαφορετικές χώρες, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων ήταν έμποροι μαρμάρων, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και διακοσμητές εσωτερικών χώρων. Το περίπτερο της Ικτίνος επισκέφθηκε και ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, Κώστας Φραγκογιάννης, αλλά και ο πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αντώνης Αλεξανδρίδης, με τους οποίους συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας, αλλά και γενικότερα του κλάδου του ελληνικού μαρμάρου.

