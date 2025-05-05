«Κόλλησε» η παγκόσμια οικονομία εξαιτίας των δασμών, αλλά η κρίση δημιουργεί και ευκαιρίες...

Ο τροχός της παγκόσμιας οικονομίας, που κινούνταν επί δεκαετίες απρόσκοπτα χάρη στο απρόσκοπτο και σχετικά ελεύθερο εμπόριο, γυρίζει όλο και πιο δύσκολα εξαιτίας των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ακόμη και εξειδικευμένες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, μείωσαν την περασμένη εβδομάδα τους στόχους πωλήσεων, προειδοποίησαν για περικοπές θέσεων εργασίας και επανεξέτασαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, ενώ οι μεγάλες οικονομίες αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προοπτικές ανάπτυξης εν μέσω δυσοίωνων ανακοινώσεων στοιχείων.

Σύμφωνα με το Reuters, ενώ οι αγορές στοιχηματίζουν ότι ΗΠΑ και Κίνα θα αποφύγουν τελικά έναν ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο και ότι ο Τραμπ θα κάνει συμφωνίες για να αποφύγει υψηλότερους δασμούς σε άλλες χώρες, εντούτοις η απόλυτη αβεβαιότητα για το πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία αυτό έχει γίνει από μόνη της ένας σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανάσχεσης.

«Η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ αποτελεί ένα σοβαρό αρνητικό σοκ για τον κόσμο βραχυπρόθεσμα» δήλωσε η Ιζαμπέλ Ματέος Ι Λάγκο, επικεφαλής οικονομολόγος της γαλλικής τράπεζας BNP Paribas.

«Το τελικό στάδιο των δασμών των ΗΠΑ μπορεί να καταλήξει σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως» είπε για τους γενικούς δασμούς των ΗΠΑ που επί του παρόντος έχουν οριστεί στο 10%, παράλληλα με υψηλότερες, ειδικές για κάθε τομέα χρεώσεις σε προϊόντα όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα.

Το Πεκίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι αξιολογεί μια προσφορά από την Ουάσινγκτον για συνομιλίες σχετικά με δασμούς 145% των ΗΠΑ, στους οποίους απάντησε με δασμούς 125%.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι είναι κοντά σε συμφωνίες με χώρες όπως η Ινδία, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία για να αποφύγουν περισσότερους δασμούς τις επόμενες εβδομάδες.

Εν τω μεταξύ, εταιρείες όπως η σουηδική εταιρεία οικιακών συσκευών Electrolux μείωσαν τις προοπτικές τους, ενώ η Volvo, η Logitech και ο γίγαντας ποτών Diageo εγκατέλειψαν τους στόχους τους λόγω αβεβαιότητας.

Η κατάργηση του αφορολόγητου στα de minimis προϊόντα από την Κίνα την περασμένη εβδομάδα αποτελεί πλήγμα για πολλούς μικρότερους παίκτες.

«Πάμε από το μηδέν στο 145%, κάτι που είναι πραγματικά αβάσιμο για τις εταιρείες και αβάσιμο για τους πελάτες» δήλωσε η Cindy Allen, διευθύνουσα σύμβουλος της Trade Force Multiplier, μιας παγκόσμιας εταιρείας συμβούλων εμπορίου. «Έχω δει πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επιλέγουν απλώς να αποχωρήσουν εντελώς από την αγορά».

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας προχώρησε σε μειωμένες προβλέψεις ανάπτυξης την περασμένη εβδομάδα, ενώ στις εμπορικές εντάσεις αναφέρθηκαν οι αναλυτές στις υποβαθμίσεις των προοπτικών ανάπτυξης για την Ολλανδία και την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Η εργοστασιακή δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 μηνών τον Απρίλιο, ενώ οι βρετανικές εργοστασιακές εξαγωγές συρρικνώθηκαν τον περασμένο μήνα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών.

Από την άλλη, υπάρχουν καλύτερες ενδείξεις για τις εξαγωγές της Γερμανίας, καθώς φαίνεται ότι τα εργοστάσια φουλάρουν τις μηχανές τους πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί.

«(Αυτό) σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει αντίδραση τους επόμενους μήνες» προειδοποίησε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank AG.

Επίσης, αυτή η εμπροσθοβαρής κίνηση βοήθησε την Ινδία να σημειώσει υψηλό 10 μηνών στην ανάπτυξη της μεταποίησης τον Απρίλιο, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι η χώρα - η οποία αντιμετωπίζει χαμηλότερους δασμούς από την Κίνα και προς την οποία η Apple έχει μετατοπίσει μέρος της παραγωγής - θα μπορούσε να αναδειχθεί νικήτρια.

«Η Ινδία βρίσκεται σε καλή θέση για να αποτελέσει εναλλακτική της Κίνας ως προμηθευτής αγαθών στις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον» δήλωσε ο οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών Shilan Shah στην Capital Economics, προβλέποντας ότι οι τιμωρητικοί δασμοί στην Κίνα «ήρθαν για να μείνουν».

Προς το παρόν, οι περισσότεροι οικονομολόγοι αποκαλούν το τέχνασμα των δασμών του Trump «σοκ ζήτησης» για την παγκόσμια οικονομία, το οποίο, καθιστώντας τις εισαγωγές πιο ακριβές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, θα υπονομεύσει τη δραστηριότητα αλλού.

Το θετικό θα μπορούσε να είναι ότι αυτό μειώνει τις πληθωριστικές πιέσεις και έτσι θα δώσει στις κεντρικές τράπεζες μεγαλύτερο περιθώριο για να ενισχύσουν την οικονομία με μειώσεις επιτοκίων - κάτι που η Τράπεζα της Αγγλίας φαίνεται να εκμεταλλεύεται αυτή την εβδομάδα.

Αλλά αυτό που μένει να διαπιστωθεί είναι αν η προσπάθεια του Τραμπ να αναδιαρθρώσει το εμπορικό σύστημα υπέρ της Αμερικής θα ωθήσει τελικά και άλλους να αναδιαμορφώσουν τις δικές τους οικονομίες: για παράδειγμα, αν η Κίνα κινηθεί για να αυξήσει τα μέτρα τόνωσης της εγχώριας οικονομίας της ή αν οι χώρες της ευρωζώνης άρουν τα εμπόδια που εξακολουθούν να εμποδίζουν την ενιαία αγορά τους.

