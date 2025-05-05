Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν και πάλι σήμερα πτώση, άνω του 3%, μετά την ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚ+ μιας επιτάχυνσης της παραγωγής για τον Ιούνιο, την ώρα που οι τιμές είναι ήδη πολύ χαμηλές.

Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία γύρω στις 06:00 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι του αμερικανικού WTI κατρακυλούσε κατά 3,8% στα 56,08 δολάρια, ενώ αυτό του Brent της Βόρειας Θάλασσας έχανε 3,5%, στα 59,17 δολάρια.

Το Σάββατο, οκτώ χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+ ανακοίνωσαν ότι τον Ιούνιο θα εξορύσσουν 411.000 βαρέλια/ημέρα, δηλαδή όσο και το Μάιο, ενώ το αρχικό σχέδιο προέβλεπε μόνο 137.000 βαρέλια επιπλέον.

Και αυτό τη στιγμή που οι τιμές μειώνονται, λόγω των φόβων για μια παγκόσμια ύφεση την οποία θα μπορούσε να προκαλέσει ο εμπορικός πόλεμος που έχει αρχίσει από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο ΟΠΕΚ+ έριξε μια βόμβα στην πετρελαϊκή αγορά», είχε συνοψίσει μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χόρχε Λεόν της Rystad Energy.

«Μετά το σινιάλο του περασμένου μήνα, η απόφαση (του Σαββάτου) στέλνει ένα καθαρό μήνυμα: ο οργανισμός αλλάζει στρατηγική και επιδιώκει να ανακτήσει τμήματα της αγοράς έπειτα από χρόνια περικοπών», είχε συνεχίσει ο αναλυτής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

