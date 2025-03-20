Σε νέα μείωση των επιτοκίων της προχώρησε την Πέμπτη η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, διαμορφώνοντάς τα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2022 προκειμένου να περιορίσει τις εισροές στο ελβετικό φράγκο.

Η κεντρική τράπεζα απέρριψε, πάντως, το ενδεχόμενο νέας μείωσης προς το παρόν.

Πιο συγκεκριμένα, οι αξιωματούχοι της τράπεζας της Ελβετίας μείωσαν το επιτόκιο αναφοράς κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των επενδυτών και της πλειοψηφίας των οικονομολόγων.

«Αυτή η μείωση των επιτοκίων έχει επεκτατικό αντίκτυπο», δήλωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας της Ελβετίας, Μάρτιν Σλέγκελ, προσθέτοντας «υπό αυτή την έννοια, η πιθανότητα περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής είναι μικρή».

Η πέμπτη μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ελβετίας, στον τρέχοντα κύκλο χαλάρωσης, έχουν μειώσει τα επιτόκιά της στο χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των κεντρικών τραπεζών που διαχειρίζονται τα 10 νομίσματα με τις περισσότερες συναλλαγές στον κόσμο.

Οι αναλυτές εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό ότι με τη σημερινή μείωση η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας ολοκληρώνει τον τρέχοντα κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της.

Το ελβετικό φράγκο διολίσθησε μετά την απόφαση, διαπραγματευόμενο ελαφρώς χαμηλότερα στα 0,9572 έναντι του ευρώ.

Η κίνηση της Τράπεζας της Ελβετίας, μετά την αιφνιδιαστική μείωση κατά μισή μονάδα τον Δεκέμβριο, ενισχύει τη συναλλαγματική πολιτική της εν αναμονή ενίσχυσης της αστάθειας διεθνώς. Κι αυτό γιατί αν και το φράγκο έχει αποδυναμωθεί φέτος, παραμένει ένας πιθανός παράδεισος για τους επενδυτές που επιζητούν ασφάλεια, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πυροδοτεί εμπορικές εντάσεις παγκοσμίως και ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται στην Ουκρανία.

«Παραμένουμε επίσης έτοιμοι να δραστηριοποιηθούμε στην αγορά συναλλάγματος όπως κριθεί απαραίτητο», δήλωσε ο Σλέγκελ, εμμένοντας στην τυπική γλώσσα της κεντρικής τράπεζας, σημειώνοντας ότι «η αβεβαιότητα σχετικά με τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον πληθωρισμό έχει αυξηθεί σημαντικά».



Πηγή: skai.gr

