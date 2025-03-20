ΕΕ: Μπορεί να καθυστερήσει τα πρώτα αντίμετρα κατά των ΗΠΑ έως τα μέσα Απριλίου

Δεύτερες σκέψεις φαίνεται να επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την επιβολή αντίμετρων στις Ηνωμένες Πολιτείες ως απάντηση στους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον χάλυβα και το αλουμίνιο.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να καθυστερήσει την επιβολή της πρώτης δέσμης αντίμετρων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών έως τα μέσα Απριλίου, δήλωσε την Πέμπτη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την εκ νέου επιβολή δασμών, ύψους 4,5 δισ. ευρώ, σε αμερικανικά προϊόντα από την 1η Απριλίου, ακολουθούμενη από την επιβολή δασμών επιπλέον 18 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα στις 13 Απριλίου.

«Σκεφτόμαστε τώρα να ευθυγραμμίσουμε το χρονοδιάγραμμα των δύο δεσμών αντιμέτρων της ΕΕ, ώστε να μπορούμε να διαβουλευόμαστε με τα κράτη μέλη και στις δύο λίστες ταυτόχρονα, και αυτό θα μας δώσει επιπλέον χρόνο για διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς εταίρους μας», διευκρίνισε ο Σέφκοβιτς σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



Η πρώτη δέσμη αντιμέτρων της ΕΕ περιλαμβάνει την εφαρμογή δασμών 50% στο μπέρμπον (αμερικανικό ουίσκι). Ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% στον οίνο και άλλα αλκοολούχα προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης εάν το μπλοκ προχωρήσει σε αυτά τα μέτρα.



Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει επίσης να επιβάλει περαιτέρω δασμούς στις 2 Απριλίου.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού σημείωσε την Κυριακή ότι η ΕΕ πιθανότατα έκανε λάθος στοχεύοντας το αμερικάνικο ουίσκι, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζορτζία Μελόνι προειδοποίησε την Τρίτη τους ευρωπαίους εταίρους κατά της κλιμάκωσης της εμπορικής διαμάχης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



«Δεν είμαι βέβαιη ότι η ανταπόκριση στους δασμούς με περισσότερους δασμούς είναι αναγκαστικά καλή συμφωνία», είπε η Μελόνι, που βρίσκεται πιο κοντά στον Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

