Συνεχίστηκαν και τον Μάιο φέτος, οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά συνολικά, καθώς οι τιμές τους αυξήθηκαν 3,1%, παρά τη νέα μεγάλη πτώση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Ηλεκτρική ενέργεια (18%), Θερμαντικά σώματα (7,3%), Πλαστικούς σωλήνες (7,2%), Τούβλα (5,4%), Αγωγούς χάλκινους (5,4%), Κουφώματα αλουμινίου (4,8%), Διακόπτες (4,5%), Έτοιμο σκυρόδεμα (4,2%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (3,8%), Μαρμαρόπλακες (3,7%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (3,7%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (3,6%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,4%), Παρκέτα (3,4%) και Τσιμέντο (2,8%).

Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Σίδηρο οπλισμού (0,9%) και Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (8,7%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 3,1% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2025, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του 2024.

