Οριακή επιβράδυνση σημειώθηκε τον Φεβρουάριο εφέτος στον ρυθμό ανόδου του πληθωρισμού, καθώς αυξήθηκε 2,5%, από 2,7% τον Ιανουάριο εφέτος και έναντι αύξησης 2,9% τον Φεβρουάριο 2024.

Σε ένα έτος, καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, ανατιμήσεις σε: Ένδυση- υπόδηση (6,4%), ενοίκια κατοικιών (9,9%), ηλεκτρισμό (6,7%), φυσικό αέριο (41,1%), αυτοκίνητα καινούργια (2,4%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (10,8%), τηλεφωνικές υπηρεσίες (2%), πακέτο διακοπών (8,5%), εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (5%), ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (17,5%), ασφάλιστρα υγείας (7%), ασφάλιστρα οχημάτων (5,6%), καφέ- κακάο- τσάι (4,7%), μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (5,3%), μοσχάρι (5,7%) και χοιρινό (2,8%). Στον αντίποδα, συνεχίστηκε η πτώση της τιμής στο ελαιόλαδο (16,9%).

Ενώ, σε έναν μήνα υπήρξαν, μεταξύ άλλων, νέες αυξήσεις τιμών σε: Ζυμαρικά (7,4%), μοσχάρι (1,2%), γάλα νωπό πλήρες (3,9%), γιαούρτι (2,6%), καφέ (3,7%), ενοίκια κατοικιών (0,8%), δημοτικά τέλη (1,6%), ηλεκτρισμό (0,4%) και φυσικό αέριο (5,5%). Χαρακτηριστικό επίσης, ότι συνεχίστηκε η μείωση της τιμής στο ελαιόλαδο (6,7%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Φεβρουάριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

*0,2% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, μοσχάρι, χοιρινό, ψάρια (γενικά), άλλα βρώσιμα έλαια, αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί, λαχανικά κατεψυγμένα, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα, ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, καφές- κακάο- τσάι, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμοί φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: αλλαντικά, τυριά, ελαιόλαδο, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, λοιπά τρόφιμα.

*2% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

*6,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

*5,1% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

*3,4% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικέςοδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

*0,3% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

*1,7% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

*0,9% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, εφημερίδες-βιβλία και χαρτικά είδη, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού.

*2,6% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

*5,5% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

*2,3% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

*0,7% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,1% τον Φεβρουάριο 2025 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 3% τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2024, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023. Παράλληλα, ο εναρμονισμένος δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή τον Φεβρουάριο 2025 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε αύξηση 0,1%.

Πηγή: skai.gr

