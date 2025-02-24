Τράπεζα της Ελλάδος: Μεγάλη υποχώρηση του πληθωρισμού την ερχόμενη διετία

Ραγδαία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τα προσεχή δύο χρόνια προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο οικονομικό Δελτίο (Inflation Monitor) η TτΕ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) θα υποχωρήσει φέτος στο 2,5% από 3% το 2024, ενώ προβλέπεται περαιτέρω αποκλιμάκωση του στο 2,2% το 2026. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην απότομη μείωση των τιμών στην ενέργεια, αλλά και στην υποχώρηση στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων όπως επίσης και των τροφίμων.

Η ανάλυση καταλήγει ότι μέχρι το τέλος του 2026, ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς το όριο του 2%, αλλά θα παραμείνει ελαφρώς πάνω από αυτό. Ωστόσο, το 2027 αναμένεται μια εφάπαξ άνοδος του πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ στο 2,5%. Ο πυρήνας του πληθωρισμού (δομικός πληθωρισμός) αναμένεται να μειωθεί το 2024, καταλήγοντας στο 2,2% το 2027, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση του πληθωρισμού των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών και σε μικρότερο βαθμό τον πληθωρισμό των υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ αυξήθηκε σε 3,1% τον Ιανουάριο του 2025 από 2,9% τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς οι αυξήσεις των επιμέρους δεικτών των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της ενέργειας αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση του πληθωρισμού των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών. Ο πυρήνας του πληθωρισμού παρέμεινε σταθερός στο 4,4%. Ωστόσο διαπιστώνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός στην Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική θετική διαφορά 1,7 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ.

Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού αναμένεται να απασχολήσουν και την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στις 6 Μαρτίου, υπό το πρίσμα των μακροικονομικών προβλέψεων που θα έχει στη διάθεση της η Κεντρική Τράπεζα.

Ήδη στις 30 Ιανουαρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να μειώσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης, με το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (DFR) στο 2,75% από 3% προηγουμένως. Η απόφαση αυτή αντανακλούσε τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ - σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης που δημοσιεύτηκε τότε - ότι η διαδικασία του αποπληθωρισμού (μείωσης του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) βρίσκεται σε καλό δρόμο, με τις περισσότερες μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού να υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί γύρω στο 2% που είναι ο στόχος, σε διατηρήσιμη βάση.

Υπενθυμίζεται ότι σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου 2024, οι προοπτικές για τον συνολικό πληθωρισμό βάσει του ΕνΔΤΚ αναθεωρήθηκαν τον Δεκέμβριο προς τα κάτω για το 2024 και το 2025, κυρίως λόγω των χαμηλότερων παραδοχών για τις τιμές του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, και τις προς τα κάτω αναθεωρήσεις των προοπτικών για τους μισθούς. Αντίθετα, υπάρχει ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού των τροφίμων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, όπως αναφέρεται στο Δελτίο, η ΕΚΤ αναμένεται να μειώσει περαιτέρω κατά 75 μονάδες βάσης (0,75%) τα βασικά της επιτόκια εντός του 2025 στο 2%. Σημειώνεται ότι πριν από ένα μήνα περίπου οι εκτιμήσεις ήταν πιο συγκρατημένες προβλέποντας ότι εντός του 2025 η μείωση των επιτοκίων αθροιστικά θα έφθανε τις 50 μονάδες βάσης (0,5%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

