Στο 2,4% ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Οκτώβριο, από 2,9% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Χαρακτηριστικό του πληθωρισμού τον περασμένο μήνα, η συγκράτηση των ανατιμήσεων στα τρόφιμα (1,5% σε ετήσια βάση), αλλά και η μεγάλη αύξηση στα ξενοδοχεία-καφέ εστιατόρια (6,1%) και την ένδυση-υπόδηση (5%).

Επιμέρους στα τρόφιμα η αύξηση στην τιμή του ελαιόλαδου περιορίστηκε στο 18,1% και των ψαριών στο 8,5%.

Μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στα αεροπορικά εισιτήρια 25,6%, στα ξενοδοχεία 16,9%, στα ασφάλιστρα 14%, στον ηλεκτρισμό 12,9% και στο φυσικό αέριο 10,2%.

Στον αντίποδα η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης -16% και στα καύσιμα- λιπαντικά 7,4%.

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες αυξήσεις τιμών παρατηρήθηκαν: σε νωπά ψάρια (8,5%), ξηρούς καρπούς (5,5%), μεταλλικό νερό και αναψυκτικά (5,2%), ένδυση και υπόδηση (5%), ενοίκια (6,5%), ηλεκτρισμό (12,9%), φυσικό αέριο (10,2%), φαρμακευτικά προϊόντα (4,6%), νοσοκομειακή περίθαλψη (4%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (25,6%), πακέτο διακοπών (7,4%), ξενοδοχεία (16,9%), εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία (5,6%), ασφάλιστρα οχημάτων (5,6%) και ασφάλιστρα υγείας (14%).

Μεταξύ Οκτωβρίου και Σεπτεμβρίου συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις σε μοσχάρι (2%), χοιρινό (1,4%), νωπά λαχανικά (2,4%), ένδυση και υπόδηση (1,2%), ενοίκια (1,4%), ηλεκτρισμό (1,6%) και καύσιμα (1,7%).

Πηγή: skai.gr

