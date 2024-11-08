Tου Χρυσόστομου Τσούφη

- Μόνιμη κατάργηση της καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στους υπαλλήλους του δημοσίου, στους συνταξιούχους και στον ιδιωτικό τομέα

Ετήσιο κόστος 1,24 δισ. ευρώ

- Διατήρηση σε μόνιμη βάση της μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Ετήσιο κόστος 871 εκατ. ευρώ.

- Αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ και μισθολογικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Κόστος 103 εκατ. ευρώ.

- Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες.

Ετήσιο κόστος 64 εκατ. ευρώ.

Είναι μόνο 4 από τα μόνιμα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων των εργαζομένων που έλαβε η κυβέρνηση για το 2023 και περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, συνολικού ύψους περίπου 2,3δισ€.



Τι επίπτωση είχαν τα μέτρα αυτά;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat για τα εισοδήματα του 2023, οι αποδοχές των εργαζομένων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 3,7% στις 17.013 € ετησίως.

Η ψαλίδα όμως με την υπόλοιπη Ευρώπη άνοιξε καθώς οι αποδοχές στη γηραιά Ήπειρο αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 6,5% στις 37.683 €.

Παρά τα μέτρα που ελήφθησαν δε βρισκόμαστε ούτε στο 50% του μέσου όρου (είμαστε στο 45,1% για την ακρίβεια) καθώς οι άλλοι φαίνεται πως πάνε γρηγορότερα. Στην κατάταξη μάλιστα είμαστε τρίτοι από το τέλος, μπροστά μόνο από Ούγγρους και Βούλγαρους:



Ελλάδα: 17.000€

Ουγγαρία: 16.900€

Βουλγαρία: 13.500€



Στον αντίποδα οι τρεις πρώτοι είναι :



Λουξεμβούργο: 81.100€

Δανία: 67.600€

Ιρλανδία: 58.700€



Τα ποσά αυτά είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε και οι μισθοί της μερικής απασχόλησης να εκφράζονται σε ισοδύναμους πλήρους απασχόλησης.



Διόλου τυχαίο μετά από όλα αυτά, ότι εσχάτως πληθαίνουν οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών - προεξάρχοντος του πρωθυπουργού και με τελευταία αυτή του Κωστή Χατζηδάκη - ότι την ερχόμενη τριετία πρέπει να δοθεί έμφαση στη μείωση της άμεσης φορολογία με τις παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα, τα τεκμήρια και τις ασφαλιστικές εισφορές – μεταξύ άλλων - να θεωρούνται σχεδόν βέβαιες.



Για το 2025, το φορολογικό νομοσχέδιο που αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση προβλέπει επιπλέον μόνιμες μειώσεις φορολογικών βαρών που ενισχύουν το εισόδημα :

Μείωση κατά μια 1 επιπλέον μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι καθώς και εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι»).

Απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρων (15%) των συμβολαίων υγείας για παιδιά έως 18 ετών. Σε περίπτωση οικογενειακού ή ομαδικού συμβολαίου ο φόρος μειώνεται αναλογικά με τον αριθμό των ανήλικων μελών που καλύπτει.

Κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 Μbps).

Φορολόγηση αμοιβής για εφημερίες ιατρών με συντελεστή 22%. Το μηναίο καθαρό όφελος μεσοσταθμικά για τους ιατρούς υπολογίζεται σε 150€



Προβλέπονται και ορισμένες φοροαπαλλαγές υπό αίρεση:

Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη για ακίνητα έως 120 τ.μ. που θα ενοικιαστούν μεταξύ της 8ης Σεπτεμβρίου 2024 και της 31ης Δεκεμβρίου 2025 με συμβόλαια τουλάχιστον τριετούς μίσθωσης και τα οποία δηλώνονταν προηγουμένως ως κενά ή είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση.

Διπλάσια μείωση ΕΝΦΙΑ στο 20% για κατοικίες φυσικών προσώπων, φορολογητέας αξίας έως 500.000€, που είναι ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα).

Φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων για νέους γονείς (για επίδομα έως 5.000€ για κάθε τέκνο προσαυξανόμενο κατά 5.000€ για κάθε επιπλέον τέκνο και για παροχή έως 5.000€ ετησίως για την κάλυψη δαπάνης βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών).



