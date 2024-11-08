Το Πεκίνο προωθεί την ανάπτυξη της οικονομίας «του πάγου και του χιονιού»

Το Πεκίνο στοχεύει στην προώθηση της οικονομίας του πάγου και του χιονιού, ώστε ν’ αναδειχτεί ένας νέος τομέας οικονομικής ανάπτυξης για την κινεζική οικονομία.

Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος εντοπίζεται στην επίτευξη μιας δραστηριότητας με οικονομική κλίμακα 1,2 τρισεκατομμυρίου γιουάν (160 δισεκατομμυρίων ευρώ) μέχρι το 2027, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Γραφείο Γενικών Υποθέσεων του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας.

Μέχρι το 2027, θα έχουν συμπληρωθεί περισσότερο οι υποδομές του πάγου για τις αθλητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το χιόνι, ενώ το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών θα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Τα αθλήματα του πάγου και του χιονιού θα έχουν διαδοθεί επαρκώς, ενώ η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Κίνας στα αναφερόμενα αθλήματα θα έχει περαιτέρω ενισχυθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ίδια εγκύκλιο.

Μέχρι το 2030, ο ρόλος της οικονομίας του πάγου και του χιονιού για την επέκταση της απασχόλησης, αλλά και για την προώθηση μιας οικονομικής ανάπτυξης υψηλής ποιότητας θα γίνει ακόμη πιο σημαντικός, η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον πάγο και το χιόνι θα εξελιχθεί σε μία σημαντική διάσταση ανάπτυξης για τη διεύρυνση της εσωτερικής ζήτησης

