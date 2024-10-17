Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο - Πτώση στο 1,7% για την ευρωζώνη

Σημαντική πτώση στο 1,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο από 2,2% τον Αύγουστο, ανοίγοντας το δρόμο στην Ευρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα για νέα μείωση των επιτοκίων στη σημερινή της συνεδρίαση.

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός υποχώρησε οριακά από το 3,2% στο 3,1% σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat και είναι ο παντός υψηλότερος στην ευρωζώνη.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη επιβραδύνθηκε περισσότερο απ' ό,τι προβλεπόταν το Σεπτέμβριο, στο 1,7% σε διάστημα έτους, έναντι μιας πρώτης εκτίμησης για 1,8%, ανακοίνωσε σήμερα συγκεκριμένα η Eurostat, λίγο πριν από μια πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η ΕΚΤ ανησυχεί για ενδείξεις οικονομικής επιβράδυνσης στην ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός φαίνεται πως αρχίζει να ελέγχεται.

Η εξέλιξη των τιμών καταναλωτή, καλύτερη απ' ό,τι προβλεπόταν τον περασμένο μήνα χάρη στην πτώση των τιμών της ενέργειας, αναμένεται ότι θα την ενθαρρύνει να μειώσει τα επιτόκια ώστε να τονώσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Ο πληθωρισμός έπεσε το Σεπτέμβριο κάτω από το όριο του 2%, το στόχο που έχει θέσει το νομισματικό ίδρυμα, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο 2021.

Τον Αύγουστο είχε φθάσει το 2,2%, έπειτα από 2,6% τον Ιούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.