H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2021-2024, τα οποία καταρτίστηκαν βάσει του Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2025 και τα οποία υποβλήθηκαν στη Eurostat, σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας, κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EC)479/2009.

Το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2024, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 2,91 δισ. Ευρώ (πλεόνασμα), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2024 εκτιμάται στα 364,9 δισ. ευρώ (154,2% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

