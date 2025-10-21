Τον σεβασμό του στους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους στα Τέμπη εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. «Έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο και οφείλουν να βρουν τη δικαίωση», όπως είπε. «Ταυτόχρονα, ο ρόλος της Πολιτείας είναι να διαφυλάσσει όλα εκείνα τα σημεία εθνικού ενδιαφέροντος. Ειδικά στον Άγνωστο Στρατιώτη τιμούμε τους νεκρούς μας, εκείνους που έπεσαν στο εθνικό καθήκον. Μπορούμε να συγκεράσουμε και τα δυο, αυτό οφείλει να κάνει κάθε ευνομούμενη πολιτεία».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός επιτέθηκε στην Αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «αστειότητες» και «υπερβολές» όταν χρησιμοποιούνται όροι όπως «Χούντα» στον δημόσιο λόγο. «Η χώρα είναι το κοινό μας σπίτι και τα μνημεία εθνικού ενδιαφέροντος είναι το κοινό μας σπίτι. Ανήκουν σε όλους, στην ιστορία της κάθε οικογένειας. Έχω μιλήσει κι εγώ ο ίδιος για ένα κράτος που δίνει το χέρι αντί να σηκώνει το δάχτυλο. Έχουμε δει κρατική αναλγησία στην Ελλάδα: η ιστορία με τη Μάνδρα και το Μάτι, όπου το Δημόσιο πήγαινε ανθρώπους στα δικαστήρια με εφέσεις».

«Γνωρίζουμε όλες και όλοι ποιο είναι το καθεστώς της χώρας: έχουμε δημοκρατία και μάλιστα ώριμη δημοκρατία», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το αν η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη έρχεται και για εσωκομματικούς λόγους, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε:

«Επειδή ως υπουργός Οικονομικών είμαι στο κέντρο λήψης αποφάσεων, σας διαβεβαιώ ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ούτε με το λεξιλόγιο ούτε με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα σε μια δημοκρατία, οι θεσμοί του κράτους οφείλουν να γράφονται και να αντανακλούν αυτό που αισθάνεται ο κάθε πολίτης, έχοντας όσο το δυνατόν περισσότερη ενσυναίσθηση».

«Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που έρχεται με την τροπολογία αυτή. Ο τρόπος για να τιμούμε τους νεκρούς μας είναι συγκεκριμένος: έχουμε μνημεία και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος και ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένας τέτοιος χώρος. Δεν πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς δεν είναι τόσο κυνικός που να μην συγκινείται όταν πηγαίνει εκεί ή να μην θυμάται ιστορίες από την προσωπική του οικογένεια. Όλα αυτά οφείλουμε να τα τιμούμε και σας λέω ότι μπορούμε να τα τιμήσουμε ταυτόχρονα».

«Το επόμενο 8μηνο θα δοθούν στους πολίτες €2,5 δισ.»

Αναφορικά με την οικονομική πορεία της χώρας και το κατά πόσο αυτή αποτυπώνεται στην τσέπη του πολίτη, ο υπουργός σημείωσε πως σύντομα ο κόσμος θα δει απτά αποτελέσματα. «Στην Ελλάδα είχαμε Χάρι Πότερ της πολιτικής, αλλά αποδείχτηκε πως δεν ήταν μάγοι», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Ξεκινάμε για τους ενστόλους από τον Οκτώβριο τις αυξήσεις, θα τις δώσουμε έστω και αναδρομικά, ενώ στις 30 Νοεμβρίου ξεκινάει και η επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Συνολικά το επόμενο 8μηνο 2,5 δισ. θα δοθούν στον κόσμο, ζεστό χρήμα. Έχουμε 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αυτά είναι προ ΔΕΘ, αλλά δεν έχουν συντελεστεί ακόμα - τώρα θα γίνουν».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Από 1η Ιανουαρίου έχουμε τις φοροαπαλλαγές τις οποίες οι μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα τις δουν υπό τη μορφή αυξήσεων κάθε μέρα στον λογαριασμό τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μοιραία θα τις δουν το 2027, γιατί έτσι λειτουργούν οι φορολογικές δηλώσεις και η φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Αυτές οι αυξήσεις θα είναι σημαντικές για αν πάρει ανάσα το νοικοκυριό που πιέζεται - ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο "επαρκής". Στόχος είναι πάντα να βελτιώνουμε τη συνθήκη μας, να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε νοικοκυριό. Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη Μεταπολίτευση με αυτό που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ».

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε τη σύνταξη νέου κώδικα διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας, ενώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου είπε ότι «έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο και μαζεύουμε τα στοιχεία για τα τιμολόγια οργανισμό-οργανισμό και τους επόμενους μήνες θα δημοσιοποιηθούν στην οποία θα εξηγείται και κάθε καθυστέρηση».

