Αύξηση 1,8% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα της περασμένης χρονιάς, έναντι αύξησης 6,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,6%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε μείωση 0,9%.

Ο δείκτης του κλάδου παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Φεβρουαρίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Φεβρουαρίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

