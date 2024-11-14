ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 10,6% τον Σεπτέμβριο για τον δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία

Μείωση 10,6% σημείωσε σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σημειώνεται ότι ο δείκτης είχε σημειώσει κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2023 με το 2022 μείωση 9,2%.

Η ετήσια μεταβολή τον Σεπτέμβριο του 2024 οφείλεται α. στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 15,2% και β. στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,2%.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2024, σε σύγκριση με τον δείκτη Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 2,9% έναντι αύξησης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2023.

Στο μεταξύ, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 4,1% έναντι μείωσης 6,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.

Πηγή: skai.gr

