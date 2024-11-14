ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 10,6% τον Σεπτέμβριο για τον δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία

Μείωση 10,6% σημείωσε σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σημειώνεται ότι ο δείκτης είχε σημειώσει κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2023 με το 2022 μείωση 9,2%.
Η ετήσια μεταβολή τον Σεπτέμβριο του 2024 οφείλεται α. στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 15,2% και β. στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,2%.
Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2024, σε σύγκριση με τον δείκτη Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 2,9% έναντι αύξησης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2023.
Στο μεταξύ, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 4,1% έναντι μείωσης 6,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.