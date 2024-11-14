ΟΤΕ: Αυξημένα καθαρά κέρδη στα €445,2 εκατ. στο εννεάμηνο

Ισχυρές επιδόσεις για το γ' τρίμηνο του 2024, με αύξηση εσόδων και προσαρμοσμένου EBITDA (AL) σε επίπεδο Ομίλου, καθώς και στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα ενοποιημένα έσοδα σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,8% και διαμορφώθηκαν σε 897,2 εκατ. ευρώ, κυρίως χάρη στις θετικές επιδόσεις στην Ελλάδα. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) ανήλθε σε 350,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 1,5%. Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA (AL) του Ομίλου στο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 39%, λόγω της υψηλής συνεισφοράς εσόδων ICT.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία έφτασαν τα 159,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 13% σε σύγκριση το γ' τρίμηνο του 2023. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε 95,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 27 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω των χαμηλότερων πληρωμών φόρου εισοδήματος και πληρωμών, στο πλαίσιο του προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ήταν 684,3 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Η επόμενη αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στην Ελλάδα, η αναπτυξιακή πορεία συνεχίστηκε, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 2,5%, στα 832,5 εκατ. ευρώ , χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας, τις υπηρεσίες τηλεόρασης, και τα έργα ICT. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση, στα 353,1 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να παραμένει υψηλό και να διαμορφώνεται σε 42,4%. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο τρίμηνο, στα 227,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 2,9% και ανήλθαν σε 284,2 εκατ. ευρώ. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,4% στο τρίμηνο, αντανακλώντας, κυρίως, την ισχυρή δυναμική των έργων ICT.

Για ακόμα ένα τρίμηνο, ο ΟΤΕ συνέχισε τις ισχυρές προσθήκες συνδρομητών FTTH, καταγράφοντας 31.000 νέες συνδέσεις, με τη συνολική συνδρομητική βάση να αγγίζει τις 355.000. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών) αυξήθηκε σε 26,1% από 19,4%, πριν από έναν χρόνο. Όπως εκτιμά η διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ, το νέο κουπόνι επιδότησης για σύνδεση οπτικών ινών (Gigabit Voucher) που αναμένεται να λανσαριστεί, θα ενθαρρύνει περαιτέρω την υιοθέτηση συνδέσεων FTTH. Τη μετάβαση σε υπηρεσίες οπτικών ινών, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αναμένεται να προωθήσει περαιτέρω η συμφωνία εκπτώσεων όγκου σε επίπεδο χονδρικής, η οποία ήδη είναι σε εφαρμογή.

Για το υπόλοιπο του έτους, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να ενισχύει την τεχνολογική υπεροχή του στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του στις υποδομές FTTH και την κάλυψη 5G. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω γεωπολιτικές προκλήσεις, αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται από τις θετικές μακροοικονομικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη σταδιακή υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα του ICT και την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Σε ό,τι αφορά στους συνδρομητές τηλεόρασης, ο ΟΤΕ κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων δύο χρόνων (+7% σε ετήσια βάση), με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης να αγγίζει τις 710.000. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αυτή η αύξηση αποτυπώνει ξεκάθαρα τα οφέλη που προκύπτουν από την πρόσφατη συμφωνία αμοιβαίας διάθεσης αθλητικού περιεχομένου μεταξύ του ΟΤΕ και της Nova. Εκτιμάται ότι αυτή η συμφωνία, εκτός από το ότι παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πλουσιότερο αθλητικό περιεχόμενο, αποτελεί μία αποτελεσματική πολιτική δράσης κατά της πειρατείας και αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη της συνολικής αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα.

Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 6,6% σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2023 και διαμορφώθηκαν στα 66,4 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής μειώθηκαν κατά 15,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 40,2 εκατ.ευρώ, επηρεαζόμενα από το δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον και από τη μείωση στα τέλη τερματισμού.

Για το 2024, η συνολική αμοιβή του ΟΤΕ προς τους μετόχους θα ανέλθει σε περίπου 450 εκατ. ευρώ και θα επιμεριστεί σε μέρισμα αξίας 297 εκατ. ευρώ και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους 153 εκατ. ευρώ, περίπου. Το μέρισμα, που ήδη έχει καταβληθεί στους μετόχους, αντιστοιχεί σε 0,71 ευρώ ανά μετοχή και είναι αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το 2023.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα για το γ' τρίμηνο του 2024, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, δήλωσε: «Το τρίτο τρίμηνο συνεχίσαμε τη δυναμική μας πορεία στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας αύξηση εσόδων και κερδοφορίας. Καθώς εστιάζουμε στην ανανεωμένη μας στρατηγική, στοχεύουμε σε επιτάχυνση της ανάπτυξής μας τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε κορυφαία δίκτυα και ψηφιακές υπηρεσίες προς όφελος των πελατών και της κοινωνίας και διατηρούμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε κορυφαία εμπειρία πελάτη, να ηγούμαστε σε δίκτυα Gigabit και να μετασχηματίσουμε περαιτέρω τις λειτουργίες της εταιρείας.

Στόχος μας είναι ο Όμιλος ΟΤΕ να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους ψηφιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ευρώπης, οδηγώντας παράλληλα και την Ελλάδα προς τις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη. Να συνδέουμε τους πελάτες μας κάνοντας τη ζωή τους καλύτερη, να ενδυναμώνουμε τις επιχειρήσεις βοηθώντας τις να αναπτυχθούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας, δημιουργώντας παράλληλα ένα περιβάλλον εργασίας που εμπνέει τους ανθρώπους μας να δημιουργούν, να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται συνεχώς. Και όλα αυτά, έχοντας ως προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις λειτουργίες μας, αξιοποιώντας τη δύναμη και τις οικονομίες κλίμακας του Ομίλου Telekom, αλλά και στοχεύοντας παράλληλα στην αύξηση της αξίας για τους μετόχους μας».

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.