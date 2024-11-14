Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 σημείωσε άνοδο στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα, με τις μετοχές ενέργειας και τεχνολογίας να καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη.
Ο STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 10:13 ώρα Ελλάδας παρόλο κινείται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τριών τελευταίων εβδομάδων.
Οι μετοχές τηλεπικοινωνιών σημείωσαν νωρίτερα άνοδο 0,8% ενώ οι μετοχές ενέργειας ενισχύθηκαν κατά 1%.
