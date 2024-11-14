«Η επιμονή της κυβέρνησης να κρατά σταθερό τιμόνι στην οικονομία έχει ως αποτέλεσμα φέτος να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης.

«Το αποτέλεσμα θα είναι μεγαλύτερο από τον ήδη υψηλό στόχο που ήταν 2,1%» είπε χαρακτηριστικά, προβλέποντας ότι θα φτάσει στο 2,5%, ενδεχομένως και παραπάνω, ενώ το συνολικό έλλειμμα του προϋπολογισμού θα πλησιάζει το μηδέν.

Ερωτηθείς πού θα διαθέσει η κυβέρνηση το πλεόνασμα, ο υπουργός σημείωσε ότι ήδη το επίδομα των Χριστουγέννων ύψους 230 εκατ. ευρώ στηρίζεται σε αυτές τις επιδόσεις του προϋπολογισμού.

Για τις προμήθειες των τραπεζών είπε ότι στα μικρά ποσά έχουν μειωθεί κατά 50%, ενώ την ίδια στιγμή μέσω προβλέπεται διεύρυνση του συστήματος IRIS.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κρυπτονομίσματα

Τα κρυπτονομίσματα εφόσον είναι επενδυτικό προϊόν θα φορολογηθούν όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα επενδυτικά προϊόντα, τόνισε ο υπουργός Οικονομίας, προσθέτοντας ότι αυτό θα συμβεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και με τους κανόνες της αγοράς. «Θα προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την έκθεση του ΟΟΣΑ τα αποτελέσματα της οποίας δεν έχουν αισιόδοξα μηνύματα για τη χώρα μας ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι αυτό προκύπτει καθώς «μας συγκρίνει με χώρες όπως η Δανία και η Ελβετία». Είπε δε, ότι «την προηγούμενη 10ετια οι χώρες αυτές ανέβαιναν και εμείς πέφταμε. Τώρα έρχονται κάποιοι με μνήμη χρυσόψαρου και διαπιστώνουν ότι συγκριτικά με το 2008 πέφτουμε τότε δηλαδή που εφαρμόζονταν έκτακτα μέτρα, μειώνονταν μισθοί και συντάξεις».

Τέλη κυκλοφορίας

Καμία παράταση δεν θα δοθεί πέρα από τις 31 Δεκεμβρίου στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ξεκαθάρισε ο υπουργός Οικονομίας, διευκρινίζοντας ότι με την αλλαγή του νόμου τα πρόστιμα θα είναι αναλογικά.

Φοροαπαλλαγή κλειστών διαμερισμάτων που θα τεθούν προς ενοικίαση

Την ίδια στιγμή σημείωσε ότι υπάρχουν 12 μειώσεις φόρων στο νέο φορολογικό, όπως η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 χρόνια για ακίνητα που θα ενοικιαστούν και είχαν δηλωθεί προηγουμένως ως κενά.

Για τη φοροαπαλλαγή η αρχική διάταξη η οποία έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ορίζει υποχρεωτική προηγούμενη τριετή βραχυχρόνια μίσθωση, χρόνος ο οποίος αναμένεται να περιοριστεί δραστικά. Αντίθετα, ο υπουργός πρακτικά απέκλεισε αντίστοιχη χρονική προσαρμογή για κλειστά διαμερίσματα τα οποία θα μεταφερθούν σε μακροχρόνιες μισθώσεις.

«Θέλουμε να στρέψουμε τους ιδιοκτήτες στις μακροχρόνιες μισθώσεις καθώς ένας από τους λόγους της αύξησης των ενοικίων είναι και οι βραχυχρόνιες» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.