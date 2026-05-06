Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.267,31 μονάδες με άνοδο 1,71%

Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Θετικό κλίμα επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

O Γενικός Δείκτης, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.267,31 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,71%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 36,16 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,56%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+3,39%), της Alpha Bank (+3,37%), της Viohalco (+3,08%) και της Πειραιώς (+3,04%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,17%) και της Σαράντης (-0,68%).

Ανοδικά κινούνται 75 μετοχές, 17 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Μουζάκης (κ) (+10,00%) και Frigoglass (+6,27%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές BRIG Properties (-2,88%) και Μπλε Κέρδος (-2,67%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

