Άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών να ενισχύεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντονάλντ Τραμπ περί «μεγάλης προόδου» προς μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 1% στις 615,62 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας, καταγράφοντας κέρδη για δεύτερη ημέρα.

Τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια επίσης κινούνται ανοδικά, με τον βρετανικό ⁠FTSE 100 και τον ισπανικό IBEX 35 να ενισχύονται πάνω από 1%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

