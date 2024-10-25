ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις τιμές κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το γ' τρίμηνο 2024

Αύξηση 2,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2023, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2023 με το 2022.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% το γ' τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του β' τριμήνου 2024, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2023 σημειώθηκε αύξηση επίσης 0,7%.

Ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 3,6% το γ' τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2023, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2023 με το 2022. Ειδικότερα, η ετήσια αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 5,5% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 1,9%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1% το γ' τρίμηνο 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του β' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2023. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 1,2% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,6%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών) παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών) παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.