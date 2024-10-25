Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών η προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες που έχουν υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινής Αραμπατζή.

«Εθιμικά μέσα στον Οκτώβριο πληρώνεται η προκαταβολή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ένα από τα προβλήματα που είχε ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα προηγούμενα χρόνια ήταν να μην έχει ένα σταθερό πληροφοριακό σύστημα. Οι τεχνικοί σύμβουλοι εναλλάσσονταν και υπήρχαν προβλήματα που αφορούσαν συνολικά στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ», παρατήρησε ο κ. Τσιάρας και προσέθεσε ότι «υπάρχει η διαβεβαίωση πως η προκαταβολή μέχρι το τέλος του μήνα θα καταβληθεί».

Σύμφωνα, δε, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, και φυσικά πριν ολοκληρωθεί το 2024, να πληρωθούν και υπόλοιπα ποσά που αφορούν σε εκκρεμείς υποθέσεις οικολογικών σχημάτων. «Δεν σας το κρύβω ότι η προσπάθεια που γίνεται και από το υπουργείο, μέσα από τη διαδικασία της επιτήρησης που τέθηκε ο Οργανισμός πριν από περίπου δύο μήνες, είναι να κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα επιβεβλημένα βήματα στην κατεύθυνση ουσιαστικά της ψηφιοποίησης, της στελέχωσης της διεύθυνσης, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης», είπε ο ΥπΑΑΤ, εκτιμώντας ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ο Οργανισμός θα καταφέρει να ανταποκριθεί στον πραγματικό του ρόλο. Προσέθεσε, δε, ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία και καμία ανησυχία στους Έλληνες παραγωγούς σχετικά με την ομαλή ροή των καταβολών.

Σε ό,τι αφορά τα 87,8 εκ. ευρώ του 2023, από τον Πρώτο Πυλώνα, ο Κώστας Τσιάρας διευκρίνισε ότι διαρθρώνονται ως εξής:

α) Στη μη καταβολή ποσού ύψους 19.249.833,77€ για την Ειδική ενίσχυση βάμβακος, εξαιτίας της μη δήλωσης των συνολικών εκτάσεων βάμβακος που θα μπορούσαν να δηλωθούν από τους παραγωγούς βαμβακιού, με βάση τον εθνικό φάκελο.

β) Στη μη πληρωμή ποσού ύψους 11.040.849,23€ για συνδεδεμένα καθεστώτα για τα οποία:

είτε δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους παραγωγούς,

είτε οι παραγωγοί που τα αιτήθηκαν δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

είτε προσδιορίστηκαν ποσά για πληρωμή μικρότερα των αιτηθέντων συνεπεία διοικητικών, επιτόπιων και λοιπών ελέγχων.

γ) Σε ό,τι αφορά στη Βασική ενίσχυση για τη βιωσιμότητα που δεν έχει πληρωθεί ποσό 43.019.879,08 €, και

δ) Στη μη καταβολή ποσού ύψους 14.129.078,00€,

είτε λόγω μη ενεργοποίησης του συνόλου των δικαιωμάτων των αιτηθέντων παραγωγών,

είτε συνεπεία της επιβολής κυρώσεων ή ποινών μετά τη διενέργεια των απαραίτητων διοικητικών, επιτόπιων και μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι τυχόν διορθώσεις ή συμπληρωματικές πληρωμές που ενδεχομένως θα προκύψουν μετά από ενστάσεις παραγωγών και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, προφανώς θα γίνουν αποδεκτές και βεβαίως θα πληρωθούν από αυτό το ποσό. Ταυτόχρονα, υπενθύμισε ότι και τα προηγούμενα έτη υπήρχαν ανάλογες αποκλίσεις. Για παράδειγμα, το 2018 υπήρξε μια απόκλιση 83 εκατομμυρίων ευρώ, το 2019 μια απόκλιση 68 εκατομμυρίων ευρώ, το 2020 μια απόκλιση περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ και 2021 85 εκατομμυρίων ευρώ.

